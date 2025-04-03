Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @alinapinchuk_.

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Бесідка з піддонів

Користувачка мережі поділилася відео, як її чоловік вирішив зробити з піддонів повноцінну бесідку. Від підлоги до стін альтанки – все виготовлено з палет.

Так, основу бесідки зробили з 9 піддонів. Їх з'єднали між собою за допомогою звичайних шурупів. Ще 11 піддонів стали "стінами" майбутньої бесідки. Їх також зафіксували за допомогою шурупів та звичайної дрелі.

Ба більше, стіл та лавки для бесідки також зробили з піддонів. Для даху чоловік використав профнастил.

Завершеності бесідці додала контрастна фарба та тюль, яка зробила простір ідеальним місцем для відпочинку.

Бесідка своїми руками з піддонів: дивіться відео

Щоб бесідка з піддонів простояла якомога довше, обов'язково варто обробити деревину. Це допоможе захистити дошки від гниття.

У коментарях авторка відео додала, що на всю бесідку витратили 45 піддонів – 20 піддонів на основу бесідки, а інші – розібрали на дощечки для створення столу та місць для сидіння. Говорячи про витрати, жінка зауважила, що один піддон коштував 70 гривень.

До слова, раніше у мережі показали, як з палети можна зробити трендовий вішак для передпокою.