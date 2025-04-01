Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське агентство нерухомості Monopoly.

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Який вигляд має дім, який облаштували у церкві

Церкву Святого Петра, яку звели у 1894 році, перетворили на затишний дім. Так, на будівлі збереглися оригінальні вітражі, вівтар та дзвін. Водночас інтер'єр – сучасний та дуже вишуканий.

Всередині є зона відкритого планування з кухнею, їдальнею та вітальнею. Також у будинку-церкві є гардеробна, 2 ванних кімнати, дві дитячих та дві спальні для дорослих. На території є город та сад, а під церквою – льох.

Цей об'єкт нерухомості, що є пам'яткою архітектури II категорії, може похвалитися дивовижним набором оригінальних особливостей, включно з вишуканими вітражами, справжнім вівтарем, катедрою, купіллю, оригінальним дзвоном із мотузкою, що надає йому унікального характеру та чарівності,

– повідомляє агентство нерухомості.

Будинок-церква розташований у селі Брінтег, неподалік міста Рексем у Північному Уельсі.

Церкву перетворили на дім – більше у галереї

До слова, раніше у США на продаж виставлено історичне селище Генрі-Рівер-Мілл, відоме зйомками "Голодних ігор". Селище розділене на дві частини для продажу та пропонує мальовничі маршрути для туристів, а також нерухомість для оренди.