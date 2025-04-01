Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское агентство недвижимости Monopoly.

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Как выглядит дом, который обустроили в церкви

Церковь Святого Петра, которую возвели в 1894 году, превратили в уютный дом. Так, на здании сохранились оригинальные витражи, алтарь и колокол. В то же время интерьер – современный и очень изысканный.

Внутри есть зона открытой планировки с кухней, столовой и гостиной. Также в доме-церкви есть гардеробная, 2 ванных комнаты, две детских и две спальни для взрослых. На территории есть огород и сад, а под церковью – погреб.

Этот объект недвижимости, являющийся памятником архитектуры II категории, может похвастаться удивительным набором оригинальных особенностей, включая изысканные витражи, настоящим алтарем, кафедрой, купелью, оригинальным колоколом с веревкой, что придает ему уникальный характер и очарование,

– сообщает агентство недвижимости.

Дом-церковь расположен в селе Бринтег, недалеко от города Рексем в Северном Уэльсе.

Церковь превратили в дом – больше в галерее

К слову, ранее в США на продажу выставлен исторический поселок Генри-Ривер-Милл, известный съемками "Голодных игр". Поселок разделен на две части для продажи и предлагает живописные маршруты для туристов, а также недвижимость для аренды.