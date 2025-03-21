Как пишет 24 Канал со ссылкой на People, сейчас это село выставлено на продажу, что создает уникальную возможность стать владельцем части киношной истории. Как выглядит знаменитая локация и что именно можно приобрести, рассказываем далее.

К теме Особняк из оскароносного фильма "Анора" действительно существует: что известно о доме и чем особенный интерьер

Что известно о поселке из "Голодных игр", который продают

До того как стать местом съемок антиутопического фильма, Генри-Ривер-Милл был оживленным рабочим поселением. В XX веке здесь действовали текстильная фабрика, почта, универсальный магазин, пожарная часть.

Местные жители даже имели собственную валюту – монеты дугала, которые использовались во внутреннем товарообороте. Однако в 1977 году в главное здание мельницы попала молния, что значительно повлияло на экономическое состояние общины.

Сегодня же поселок функционирует как историческая туристическая достопримечательность, ежегодно принося более 50 000 долларов дохода. Дополнительный доход обеспечивает жилье для аренды – более 20 000 долларов в год.

Как выглядит поселок сейчас: смотрите фото

Поселение состоит из более 28 гектаров земли, которые теперь для продажи разделили на две части – 11 гектаров можно приобрести за 1,15 миллиона долларов, а еще 17 за 800 000 долларов.

В частности, на одном из участков, который можно купить, расположено отремонтированное здание, что используется как жилье и аренды, привлекая туристов и фанатов "Голодных игр".

Кроме того, поселок окружен живописными пешеходными маршрутами, ведущие в лес и также привлекают туристов.

Кстати, поселок из "Голодных игр" – не единственная кинематографическая недвижимость. В Нью-Йорке также продается пентхаус, известный съемками в фильмах "Крестный отец", "Человек-паук" и "Лицо со шрамом".