Як пише 24 Канал з посиланням на People, наразі це село виставлено на продаж, що створює унікальну можливість стати власником частини кіношної історії. Як виглядає знаменита локація та що саме можна придбати, розповідаємо далі.

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Що відомо про селище з "Голодних ігор", яке продають

До того як стати місцем зйомок антиутопічного фільму, Генрі-Рівер-Мілл був жвавим робітничим поселенням. У XX столітті тут діяли текстильна фабрика, пошта, універсальний магазин, пожежна частина.

Місцеві жителі навіть мали власну валюту – монети дугалу, що використовувалися у внутрішньому товарообігу. Проте у 1977 році в головну будівлю млина влучила блискавка, що значно вплинуло на економічний стан громади.

Сьогодні ж селище функціонує як історична туристична пам’ятка, щорічно приносячи понад 50 000 доларів доходу. Додатковий прибуток забезпечує житло для оренди – понад 20 000 доларів на рік.

Як виглядає селище зараз: дивіться фото

Поселення складається з понад 28 гектарів землі, які тепер для продажу розділили на дві частини – 11 гектарів можна придбати за 1,15 мільйона доларів, а ще 17 за 800 000 доларів.

Зокрема, на одній з ділянок, яку можна купити, розташована відремонтована будівля, що використовується як житло та оренди, приваблюючи туристів та фанатів "Голодних ігор".

Окрім того, селище оточене мальовничими пішохідними маршрутами, що ведуть до лісу і також приваблюють туристів.

До речі, селище з "Голодних ігор" – не єдина кінематографічна нерухомість. У Нью-Йорку також продається пентхаус, відомий зйомками у фільмах "Хрещений батько", "Людина-павук" і "Обличчя зі шрамом".