З чого та як чоловік зробив вішак для передпокою – повідомляє 24 Канал з посиланням на @poznyakovuu_911.

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Трендовий вішак своїми руками

Меблі для передпокою завжди обрати нелегко, а тренди змінюються дуже швидко. Якщо раніше ставили вишукані шафи, то зараз обирають мінімалістичні вішаки. Однак, не завжди мінімалістичні меблі коштують дешево.

Так, жінка запропонувала чоловіку придбати вішак для передпокою, який коштував 15 тисяч гривень. Втім, він вирішив, що такий вішак можна легко зробити своїми руками.

Для цього він взяв звичайну палету та обпалив її газовою горілкою, щоб утворився гарний візерунок. Потім чоловік придбав гачки для одягу та встановив їх на однаковому рівні. У результаті вийшла стильна трендова вішалка для передпокою.

Як зробити трендовий вішак своїми руками: дивіться відео

Важливо такий вішак обов'язково покрити лаком, аби закріпити ефект обпаленого дерева. Окрім того, це захистить речі.

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