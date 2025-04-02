Из чего и как мужчина сделал вешалку для прихожей – сообщает 24 Канал со ссылкой на @poznyakovuu_911.

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Трендовая вешалка своими руками

Мебель для прихожей всегда выбрать нелегко, а тренды меняются очень быстро. Если раньше ставили изысканные шкафы, то сейчас выбирают минималистичные вешалки. Однако, не всегда минималистичная мебель стоит дешево.

Так, жена предложила мужу приобрести вешалку для прихожей, который стоил 15 тысяч гривен. Впрочем, он решил, что такую вешалку можно легко сделать своими руками.

Для этого он взял обычную паллету и обжег ее газовой горелкой, чтобы образовался красивый узор. Затем мужчина приобрел крючки для одежды и установил их на одинаковом уровне. В результате получилась стильная трендовая вешалка для прихожей.

Как сделать трендовую вешалку своими руками: смотрите видео

Важно такую вешалку обязательно покрыть лаком, чтобы закрепить эффект обожженного дерева. Кроме того, это защитит вещи.

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