Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, а ще одна його перевага в тому, що його можна виготовити самостійно, використовуючи підручні матеріали, що дозволить заощадити значні кошти. Як створити чашу для вогню, розповідаємо далі.

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Як зробити вуличну чашу для вогню

Для створення чаші для вогню вам знадобляться дві миски: велика (зовнішня) та менша (внутрішня). Зовнішня має бути виготовлена з незаймистих матеріалів, таких як кераміка, бетон, склопластик або теракота. Внутрішню миску можна взяти з нержавіючої сталі, наприклад, велику миску для собак.

Крім того, слід підготувати цинковану дротяну сітку, пісок для наповнення та стабілізації чаші, декоративний камінь для оформлення та гелеве паливо – воно бездимне та не токсичне.

Першим кроком наповніть велику миску піском приблизно на 6 сантиметрів від краю, ретельно утрамбовуючи його.

Далі розмістіть меншу миску в центрі та втисніть її в пісок так, щоб виступало 2 – 3 сантиметри.

Як зробити чашу для вогню: дивіться відео

Тепер засипте простір між чашами декоративним каменем, щоб закріпити конструкцію.

Також виріжте круглий шматок оцинкованої дротяної сітки, який відповідає діаметру зовнішньої чаші. В центрі зробіть отвір, щоб можна було наливати паливо у миску.

Покладіть сітку на місце, додайте паливо у меншу миску, а потім замаскуйте усе декоративним каменем. Вулична чаша для вогню готова.

Техніка безпеки

Використовуючи свою чашу для вогню, встановлюйте її на негорючій поверхні.

Також не обирайте для декорування гальку або пористе каміння, яке може вибухнути при нагріванні.

Крім того, завжди тримайте поблизу засоби пожежогасіння та використовуйте лише безпечне гелеве паливо.

До речі, своїми руками можна зробити не тільки чашу для вогню. Так, один чоловік перетворив стару пральну машинку на мангал.