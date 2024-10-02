Цікаво, що побудувати таке садове вогнище може кожен, адже для цього потрібно мінімум зусиль та не так багато часу, як може здаватися. Як створити таке вогнище власноруч – розповіли у The Spruce.

До теми Жінка зробила трендову бруківку і показала, як вона виглядає через 3 роки: неймовірний результат

Що треба знати перед тим, як робити садове вогнище

Перш ніж починати будь-які роботи, варто закупити матеріали та отримати дозвіл, якщо ви мешкаєте не у приватному будинку, а, до прикладу, у ЖК чи таунхаусі. Загалом, на створення садового вогнища знадобляться наступні матеріали та інструменти:

лопата,

будівельний рівень,

пістолет для герметика,

рулетка,

шпагат,

дерев'яний кілок,

72 блоки каменю,

гравій,

клей для блоків,

фарба,

кільце для вогнища.



Садове вогнище / Фото The Spruce

Покрокова інструкція, як зробити вогнище

Знайдіть місце та позначте територію

Вогнище потрібно розташовувати якомога далі від будинку та матеріалів, які можуть загорітися, – мовиться про дерева та дерев'яні огорожі. Також краще не розташовувати його біля вікон чи вентиляційних отворів.

Коли у дворі знайдеться ідеальне місце для кострища, то варто вбити у землю дерев'яний кілок – це буде центр майбутнього вогнища. Після цього прив'язати мотузку та за допомогою аерозольної фарби намалювати коло, яке й стане зоною кострища.



Знайдіть зону для вогнища / Фото The Spruce

Викопайте фундамент

За допомогою лопати потрібно викопати фундамент для майбутнього вогнища. Так, достатньо буде зняти близько 5 сантиметрів верхнього шару ґрунту. Щоб перевірити, чи рівна поверхня, скористайтеся будівельним рівнем.



Викопайте фундамент під вогнище / Фото The Spruce

Додайте гравій

Викопаний фундамент піл вогнище варто засипати гравієм. Рівномірно розподіліть дренаж та знову перевірте будівельним рівнем, чи рівно лежить каміння.



Гравій для садового вогнища / Фото The Spruce

Починайте встановлювати кам'яні блоки

Коли фундамент з гравієм готові, можна починати встановлювати камінні яруси майбутнього вогнища. Так, на один рівень потрібно 18 блоків. Другий ярус потрібно вкладати так, щоб кожен блок перетинав два блоки попереднього рівня. Такий класичний спосіб будівництва дозволить збудувати міцні стіни садового вогнища.

Щоб блоки краще трималися, їх потрібно скріпити ландшафтним клеєм.

Як будувати яруси садового вогнища – більше у галереї

Вставте кільце

Коли усі 4 яруси будуть готові, то потрібно вставити кільце для вогнища. Важливо наголосити, що клей повинен повністю висохнути, тому користуватися садовим вогнищем можна приблизно за 7 днів.



Кільце для кострища / Фото The Spruce

Так, на будівництво доведеться виділити кілька годин вільного часу. Однак у результаті вдасться створити затишне місце, біля якого можна ввечері влаштувати посиденьки з родиною чи приготувати смачну вечерю.