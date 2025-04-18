Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @sanychhh.

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Стильне дзеркало своїми руками

Користувачка мережі поділилася, що мала звичайне прямокутне дзеркало без жодного декору. Воно не вписувалося у загальний інтер'єр, тому вона вирішила його задекорувати.

Для цього з цупкого картону від коробок вона вирізала основу під дзеркало та декоративні елементи, які нагадують хвилі. Після того конструкцію закріпили на дзеркалі.

Коли основа готова, то дівчина зробила спеціальну суміш для створення текстурної рами на дзеркалі. Для цього вона змішала:

4 рулони туалетного паперу,

500 мілілітрів клею,

100 грамів фінішної шпаклівки.

Простіше кажучи, слід зробити суміш, як для пап'є-маше: туалетний папір слід замочити водою, перебити звичайним блендером, позбутися зайвої води, а вже після – додати клей і шпаклівку.

Отриману суміш слід нанести на картонну основу дзеркала. Дочекавшись повного висихання, конструкцію можна зашліфувати та пофарбувати, або залишити у тому вигляді, який є.

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