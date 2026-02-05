Сделайте это – и трубы не лопнут зимой: 5 простых решений, которые действительно работают

Сильные морозы зимой 2026 года стали неожиданностью для многих украинцев. В таких условиях наиболее уязвимой частью дома является водопровод. Когда вода в трубах замерзает, она расширяется и может повредить систему, что нередко заканчивается затоплением и значительными затратами.

Избежать этого вполне возможно, если действовать на опережение, пишет ТСН.

Как не допустить прорыва труб зимой?

Прежде всего стоит проверить трубы под раковиной. Внутри кухонных или ванных шкафов часто холоднее, ведь туда почти не попадает тепло из комнаты.

Простой совет – во время морозов оставлять дверцы шкафов открытыми, особенно на ночь. Это позволяет теплому воздуху обогревать трубы.

Также важно поддерживать стабильную температуру в доме. Если в комнатах холоднее 13 градусов, риск замерзания воды значительно возрастает. Постоянное, даже умеренное тепло – одна из лучших гарантий безопасности.

Еще один действенный способ – не давать воде застаиваться. В период сильных морозов стоит оставить кран слегка открытым, чтобы вода текла тонкой струйкой. Даже минимальное движение препятствует образованию льда в трубах. Это особенно актуально, если вы планируете на несколько дней уехать из дома.

В то же время отопление полностью выключать не следует – минимальный обогрев может спасти всю систему.

Отдельное внимание стоит уделить трубам в холодных помещениях – подвалах, гаражах или на чердаках. В таких местах без утепления не обойтись. Специальные теплоизоляционные материалы доступны по цене, легко монтируются и значительно снижают риск аварий даже в сильный мороз.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций, можно спокойно пережить зиму без протеканий, лишних нервов и непредвиденных расходов.

Чтобы предотвратить замерзание труб, не позволяйте воде застаиваться / Фото из открытых источников

Consumer Reports пишет, как разморозить трубы, если они уже замерзли:

Если из крана течет лишь тонкая струйка, вероятно, труба замерзла.

Включите кран, чтобы вода могла вытекать во время оттаивания.

Осторожно прогревайте трубу феном, электрогрелкой, тепловентилятором или горячими полотенцами.

Не используйте открытый огонь – это опасно и может повредить трубу.

Прогревайте, пока давление воды полностью не восстановится.

Если не можете найти или разморозить проблемный участок – обратитесь к сантехнику.

Если труба лопнула, немедленно перекройте воду.

Как одна пленка поможет согреть дом?