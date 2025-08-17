Первое впечатление о доме начинается не у входной двери, а во дворе. Именно эта территория бросается в глаза сразу и формирует восприятие помещения.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, неправильное оформление переднего двора может саботировать внешний вид дома и сделать его менее привлекательным. Каких ошибок следует избегать, чтобы этого не произошло, рассказываем дальше.

Также интересно Тайно сводят с ума соседей: 4 вещи во дворе, которые лучше убрать

Как двор может сделать дом менее привлекательным?

Слишком много мусора

Ваш передний двор – это ваша собственность, которой вы можете распоряжаться, как пожелаете, но это не означает, что вы должны использовать его как складское помещение.

Это ошибка номер один, которую большинство людей делают со своими передними дворами, оставляя такие вещи, как старая мебель, старые автомобили, игрушки, строительные материалы, просто стоять там.

Отсутствие ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн не должен быть дорогим или слишком сложным. Достаточно просто ухоженного пространства, ведь запущенные растения и деревья мгновенно убивают привлекательность дома.

Ухоженная территория делает дом более привлекательным / Фото Freepik

Причудливый выбор декора

Это не означает, что вам нужно лишать свой двор личного стиля, но если вы хотите сохранять привлекательный вид жилья, подумайте о том, какой декор выбираете. Лучше избегать слишком провокационных или вычурных дизайнов, оставаясь более сдержанными.

Праздничные украшения

Хотя для многих праздничный сезон является самым прекрасным временем года, украшения следует упаковать вскоре после его окончания. Иначе территория будет выглядеть более небрежно, чем весело и празднично.

Общее отсутствие технического обслуживания

Если фасад дома имеет запущенный вид, это может произвести не очень благоприятное первое впечатление. При необходимости подкрасьте или отремонтируйте входные двери, треснувшие бетонные лестницы, удалите мертвые растения и время от времени тщательно промывайте садовую мебель водой из шланга, чтобы двор выглядел достойно.

К слову, сделать элегантный и изысканный двор вполне реально, если использовать эти 7 идей.