Какие детали улучшают ландшафтный дизайн – сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Искусственный водоем
Пруд или небольшой фонтан станут настоящим украшением сада. Использование различных емкостей, фильтров и насосов позволяют сделать водоемы различной формы и размера.
Кроме того, декоративные элементы в виде фонтана, камней, водных растений или рыбок сделают невероятный живой уголок, который будет эстетически привлекательным, а также делать пространство уютным.
Садовое освещение
Фонари или гирлянды с лампами превратят сад в действительно волшебное место. Освещение на заднем дворе не только придаст уюта и эстетического вида саду, но и подчеркнет красоту сада, особенно – когда деревья и цветы будут наполнять пространство своей зеленью.
Садовое освещение – важный элемент / Фото Unsplash
Ярусное озеленение
Если сажать растения ярусами и создавать эффект каскада, то такая техника позволяет скрыть неровности ландшафта. Кроме того, это добавляет глубины саду, а также делает его невероятно красивым.
Скульптуры из кустов и деревьев
Чтобы придомовая территория имела волшебный вид, можно добавить живые скульптуры из кустов и деревьев. Используя садовые инструменты, можно создать как простые, так и сложные композиции.
Садовые скульптуры сделают сад элегантным / Фото Unsplash
Каменный сад
Рокарий – это техника ландшафтного дизайна, когда с помощью камней, создается горная местность в саду. Каменные сады особенно эффективно смотрятся на небольших участках. Цветы вместе с камнями создают элегантную и одновременно уютную атмосферу.
Садовые ковры
Газоны, цветы или декоративная трава, высажена текстурами или узорами, создает уникальный участок. Сочетание различных цветов также сделает сад ярким.
Лабиринты
В роскошных садах королевских семей всегда есть лабиринты. Повторить такую технику можно и в собственном дворе, но в меньшем масштабе. Кроме того, лабиринты позволяют зонировать территорию.