Які деталі покращують ландшафтний дизайн – повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Цікаво Стильний ґанок: ідеї для створення привабливого входу у дім
Штучна водойма
Ставок чи невеликий фонтан стануть справжньою прикрасою саду. Використання різних ємностей, фільтрів та насосів дозволяють зробити водойми різної форми та розміру.
Крім того, декоративні елементи у вигляді фонтану, каміння, водних рослин чи рибок зроблять неймовірний живий куточок, який буде естетично привабливим, а також робитиме простір затишним.
Садове освітлення
Ліхтарі чи гірлянди з лампами перетворять сад на дійсно чарівне місце. Освітлення на задньому дворі не лише додасть затишку й естетичного вигляду саду, а й підкреслить красу саду, особливо – коли дерева та квіти наповнюватимуть простір своєю зеленню.
Садове освітлення – важливий елемент / Фото Unsplash
Ярусне озеленення
Якщо садити рослини ярусами та створювати ефект каскаду, то така техніка дозволяє приховати нерівності ландшафту. Крім того, це додає глибини саду, а також робить його неймовірно гарним.
Скульптури з кущів і дерев
Щоб прибудинкова територія мала чарівний вигляд, можна додати живі скульптури з кущів та дерев. Використовуючи садові інструменти, можна створити як прості, так і складні композиції.
Садові скульптури зроблять сад елегантним / Фото Unsplash
Кам'яний сад
Рокарій – це техніка ландшафтного дизайну, коли за допомогою каменів, створюється гірська місцевість у саду. Кам'яні сади особливо ефективно виглядають на невеликих ділянках. Квіти разом з каменями створюють елеганту і водночас затишну атмосферу.
Садові килими
Газони, квіти чи декоративна трава, висаджена текстурами чи візерунками, створює унікальну ділянку. Поєднання різних кольорів також зробить сад яскравим.
Лабіринти
У розкішних садах королівських родин завжди є лабіринти. Повторити таку техніку можна й на власному подвір'ї, але у меншому масштабі. Крім того, лабіринти дозволяють зонувати територію.