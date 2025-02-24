Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу сучасному мінімалізму, класичній елегантності чи затишному шарму, продуманий дизайн здатний створити унікальну атмосферу. Ідей, які допоможуть вам оновити простір перед входом у ваш дім, шукайте далі.

До теми Ідеї ​​для зовнішнього декору стін: 5 способів зробити простір на подвір'ї більш цікавим

Оновіть перила

Багато будинків мають традиційні перила, які можуть виглядати застаріло. Витончені металеві конструкції з горизонтальними смугами надають ґанку сучасного вигляду та додають відчуття відкритості.

Додайте місця для розмов

Круглі сидіння або затишний куточок для розмов зроблять ґанок більш привабливим. Використовуйте зручні подушки, дерев’яні стільці та декоративні елементи для створення атмосфери гостинності.

Встановіть гойдалку

Якщо простір обмежений, підвісна лавка або крісло-гойдалка стануть ідеальним рішенням. Вони додадуть ґанок невимушеної розкоші та створять зону відпочинку.

Як оновити ґанок: дивіться фото

Замініть світильники

Старі світильники можуть робити простір застарілим. Виберіть сучасні матові або скляні світильники, які підкреслять стиль вашого будинку.

Оновіть підлогу та стелю

Фарбування стелі у ніжний блакитний колір додає легкості та повітряності, а підлога з теплого дерева створить контраст.

Додайте рослини

Горщики з квітами та зеленню оживлять ваш ґанок. Ви можете комбінувати високі рослини з низькими або створити симетричну композицію для естетичного вигляду.

Як оновити ґанок: дивіться фото

Використовуйте чорно-білу палітру

Контрастні кольори створюють стильний і сучасний вигляд навіть для невеликої веранди. Чорні двері, світлі стіни та мінімалістичні бра підкреслюють геометрію простору.

Додайте контраст

Використання яскравих меблів та сміливих кольорових поєднань, таких як червоні подушки на фоні білої тераси, зробить ґанок візуально динамічним.