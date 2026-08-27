При -30 ходят босиком: как норвежцы отапливают дома даже без теплого пола

Если зимой в доме тепло только благодаря теплым полам, это еще не означает, что он хорошо подготовлен к морозам. В Норвегии делают акцент на другом: качественном утеплении дома, правильном отоплении и энергоэффективности. Именно поэтому даже в сильный холод в хорошо утепленном доме можно ходить в футболке.

Норвежский подход к отоплению несколько отличается от привычного для многих украинцев. По данным The Guardian, около двух третей норвежских домохозяйств оснащены тепловыми насосами – это один из самых высоких показателей в мире.

В чем заключается секрет норвежцев?

Главный секрет – не дать дому остыть. В Норвегии большое значение придают теплоизоляции дома. Почему меньше тепла уходит через стены, крышу, окна и другие конструкции, тем меньше энергии требуется для поддержания комфортной температуры.

В Норвегии один из основных способов отопления домов – тепловой насос. Он забирает тепло из окружающей среды и переносит его внутрь дома. Звучит удивительно, но система может работать даже при минусовой температуре около -20…-25 градусов.



Почему заключается секрет норвежцев / Фото Unsplash

В Норвегии также используют электрические системы отопления и дровяные печи. То есть нет одного универсального способа – система зависит от конкретного дома.

А как же теплый пол?

Главная идея норвежского подхода: теплый пол не должен компенсировать плохое утепление. Если дом теряет много тепла, более мощное отопление только увеличит расходы. Если же тепло остается внутри, даже относительно умеренная система может поддерживать комфортную температуру.

Норвежский опыт показывает простую вещь: о тепле в доме нужно думать еще на этапе проектирования или утепления, а не только тогда, когда наступают морозы. Хорошо утепленные стены, крыша и пол, качественные окна, отсутствие сквозняков и правильно подобранная система отопления часто имеют большее значение, чем просто установка дополнительного нагревателя.

Поэтому секрет норвежцев не в каком-то магическом способе отопления. Они сначала стараются сохранить тепло – и только потом тратить энергию на его производство.