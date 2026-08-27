Норвезький підхід до опалення дещо відрізняється від звичного для багатьох українців. За даними The Guardian, близько двох третин норвезьких домогосподарств мають теплові насоси — це один із найвищих показників у світі.

У чому полягає секрет норвежців?

Головний секрет – не дати будинку вистигати. У Норвегії велике значення приділяють теплоізоляції будинку. Чим менше тепла виходить через стіни, дах, вікна та інші конструкції, тим менше енергії потрібно для підтримання комфортної температури.

У Норвегії один із головних способів опалення будинків – тепловий насос. Він забирає тепло з навколишнього середовища та переносить його всередину будинку. Звучить дивно, але система може працювати навіть за мінусової температури близько -20…-25 градусів.



У чому полягає секрет норвежців / Фото Unsplash

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У Норвегії також використовують електричні системи опалення та дров'яні печі. Тобто немає одного універсального способу – система залежить від конкретного будинку.

А як же тепла підлога?

Головна ідея норвезького підходу: тепла підлога не повинна компенсувати погане утеплення. Якщо будинок втрачає багато тепла, потужніше опалення лише збільшуватиме витрати. Якщо ж тепло залишається всередині, навіть відносно помірна система може підтримувати комфортну температуру.

Норвезький досвід показує просту річ: про тепло в будинку потрібно думати ще на етапі проєктування або утеплення, а не лише тоді, коли приходять морози. Добре утеплені стіни, дах і підлога, якісні вікна, відсутність протягів і правильно підібрана система опалення часто мають більше значення, ніж просто встановлення додаткового нагрівача.

Тож секрет норвежців не в якомусь магічному способі опалення. Вони спочатку намагаються зберегти тепло – і лише потім витрачати енергію на його виробництво.