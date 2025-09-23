Обновить дом и сделать его более уютным можно даже тогда, когда бюджет ограничен. Для этого не обязательно начинать масштабный ремонт или тратить большие суммы – достаточно нескольких продуманных изменений.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, дизайнеры утверждают, что главное обращать внимание на детали, которые создают атмосферу – цвет, текстуры, свет и акценты, подчеркивающие индивидуальность. Именно они способны вдохнуть в пространство новую энергию. Как же легко обновить свое жилье, рассказываем далее.

К теме Наполните дом уютом: элементы декора, которые дизайнеры рекомендуют этой осенью

Как легко обновить дом?

Скатерти и текстиль

Даже небольшая деталь, например скатерть на журнальном столике, может изменить настроение комнаты. Это не только практично, но и добавляет уюта. Если же хочется чего-то уникального, можно заказать пошив на заказ или даже поэкспериментировать собственноручно, используя цветную ленту для оформления краев.

Жалюзи и дополнительные слои

Бюджетные жалюзи или легкие драпировки способны сделать интерьер более изысканным. Дизайнеры советуют добавлять новые слои текстиля – это создает более богатый вид и придает пространству ощущение завершенности.

Свежая краска

Краска – настоящий спаситель для тех, кто хочет быстрых изменений. Один слой нового цвета может полностью обновить комнату, сделать ее светлее и свежее. Важно продумать общую палитру и не ограничиваться только акцентной стеной, а гармонично сочетать цвета.

Освещение

Свет формирует атмосферу. Если покупка новых светильников не входит в планы, попробуйте заменить лампочки на более теплые или установить диммер. Добавьте несколько настольных ламп или бра, чтобы создать уютные островки света. Даже новые абажуры способны изменить вид лампы и обновить комнату.

Ковры

Ковер мгновенно меняет ощущение от пространства и добавляет цвета, тепла и текстуры. Это один из самых простых способов освежить комнату без капитальных затрат. А если выбрать ковер под заказ по размеру комнаты, даже недорогой вариант будет выглядеть стильно.

Подушки

Декоративные подушки – еще один доступный способ сделать интерьер более живым. Их можно менять в зависимости от сезона или настроения. Сегодня яркие и смелые, завтра – нейтральные и сдержанные. Это как гардероб для комнаты, который легко обновлять.

Растения и цветы

Живые растения и цветы добавляют дому не только красоты, но и свежести. Они создают ощущение гармонии и естественности, а еще очищают воздух. Даже несколько зеленых акцентов на подоконнике или расставленные по дому цветы способны сделать пространство значительно привлекательнее.

Бюджетные обновления способны значительно изменить жилье / Фото Freepik

На чем можно сэкономить во время ремонта?

Если легкого обновления недостаточно и хочется более глобальных изменений, это все равно можно сделать довольно бюджетно. Как пишет American Standard, во время ремонта сэкономить помогут такие советы:

Планируйте бюджет заранее – разделите "потребности" и желания, заложите резерв в 10 – 20% на непредвиденные расходы.

Выбирайте надежного подрядчика – проверяйте несколько предложений и репутацию, чтобы избежать переплат.

Не делайте дорогих перепланировок – работайте с пространством, которое есть, обновляя детали вместо масштабных изменений.

Делайте часть работ самостоятельно – покраску или уборку можно выполнить собственноручно, а сложное оставить профессионалам.

Ремонтируйте постепенно – обновляйте 1 – 2 комнаты за раз, чтобы избежать больших разовых затрат.

Инвестируйте в долгосрочную экономию – выбирайте сантехнику и технику, снижающую потребление воды и электроэнергии.

Внимательно выбирайте материалы – комбинируйте недорогие аналоги с качественными элементами, используйте краску вместо плитки, повторно применяйте старые материалы.

Сочетайте дорогое и дешевое – экономьте на второстепенном, но инвестируйте в ключевые элементы (рабочие поверхности, сантехнику, фурнитуру).

Что поможет дать жилью второй шанс?

Для того, чтобы пространство заиграло новыми красками, не обязательно его только обновлять и наполнять новыми деталями. Иногда важнее избавиться от старого.

К примеру, избавляться стоит от вещей, которые больше не подходят, не приносят счастья или дублируют функции других предметов.

В то же время сентиментальные вещи и запасы на "черный день" следует пересматривать критически, сохраняя только действительно важное.