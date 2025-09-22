Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple и @olenka_chepyrna, именно в такое время хочется создать тепло и уют в собственном пространстве. Какие небольшие детали здесь помогут, рассказываем далее.
К теме Визуально загромождает пространство: декор, от которого лучше отказаться
Какой декор стоит выбирать осенью?
Беспроводные лампы
Мягкое многослойное освещение – ключ к уюту. Если в нужном месте нет розетки, на помощь придут беспроводные лампы. Их легко переставлять из комнаты на террасу или даже в темный уголок. Выбирайте модели с регулировкой яркости и цвета – они помогут создавать разное настроение.
Элементы искусства
Небольшие картины или фото в изящных рамках придают пространству изысканный вид. Их можно ставить на полки или подоконники, вешать на стены, комбинировать несколько работ или делать акцент на одной. Лучше всего работают природные и землистые мотивы.
Бахрома и декоративные украшения
Бахрома, кисти, меховые детали – эти элементы добавляют интерьеру изысканной текстуры. Они сочетают гламур с простотой и делают комнату богаче на ощущения.
Идеи осеннего декора: смотрите видео
Постельное белье в осенних тонах
Постельное белье землистых и теплых оттенков мгновенно превращает жилье в уютный центр. Если выбрать изделия с рюшами или другими оригинальными деталями, это в дополнение создаст объем, делая кровать главным акцентом в комнате.
Антикварные и коллекционные вещи
Предметы с историей создают неповторимую атмосферу. Стол с потертостями, старинный сундук или картина, что выглядит семейной реликвией, добавляют дому характера. Они прекрасно сочетаются с современной мебелью и подчеркивают индивидуальность пространства.
Как подготовить жилье к осени?
Обновление декора – это не единственная задача дома осенью. Перед тем, как украшать жилье, его важно очистить.
В начале нового сезона советуют вымыть окна, систему вентиляции, вход в дом, запыленные уголки, уличную мебель и шкафы.
Это создаст приятную и ухоженную атмосферу, в которой декор сможет раскрыться особенно удачно.