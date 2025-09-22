Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple та @olenka_chepyrna, саме у такий час хочеться створити тепло й затишок у власному просторі. Які невеликі деталі тут допоможуть, розповідаємо далі.

Який декор варто обирати восени?

Бездротові лампи

М’яке багатошарове освітлення – ключ до затишку. Якщо у потрібному місці немає розетки, на допомогу прийдуть бездротові лампи. Їх легко переставляти з кімнати на терасу чи навіть у темний куточок. Обирайте моделі з регулюванням яскравості та кольору – вони допоможуть створювати різний настрій.

Елементи мистецтва

Невеликі картини чи фото у витончених рамках додають простору вишуканого вигляду. Їх можна ставити на полиці або підвіконня, вішати на стіни, комбінувати кілька робіт чи робити акцент на одній. Найкраще працюють природні й землисті мотиви.

Бахрома та декоративні оздоблення

Бахрома, китиці, хутряні деталі – ці елементи додають інтер’єру вишуканої текстури. Вони поєднують гламур із простотою та роблять кімнату багатшою на відчуття.

Постільна білизна в осінніх тонах

Постільна білизна землистих та теплих відтінків миттєво перетворює житло на затишний осередок. Якщо обрати вироби з рюшами чи іншими оригінальними деталями, це на додачу створить об'єм, роблячи ліжко головним акцентом у кімнаті.

Антикварні й колекційні речі

Предмети з історією створюють неповторну атмосферу. Стіл із потертостями, старовинна скриня чи картина, що виглядає родинною реліквією, додають дому характеру. Вони чудово поєднуються з сучасними меблями та підкреслюють індивідуальність простору.

Як підготувати житло до осені?

Оновлення декору – це не єдине завдання вдома восени. Перед тим, як прикрашати житло, його важливо очистити.

На початку нового сезону радять вимити вікна, систему вентиляції, вхід до будинку, запилені куточки, вуличні меблі та шафи.

Це створить приємну та доглянуту атмосферу, в якій декор зможе розкритися особливо вдало.