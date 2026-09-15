Полки для обуви больше не нужны: этот трюк освободит место на полу в маленькой прихожей
Небольшая прихожая легко превращается в кладовую: кроссовки скапливаются у двери, ботинки занимают место под скамейкой, а туфли заполняют все свободные полки. Когда обуви становится все больше, возникает желание купить еще одну тумбу или шкаф.
Однако проблему можно решить гораздо проще – использовать вертикальное пространство. Как отмечает Homes & Gardens, именно такой подход позволяет хранить больше обуви, не загромождая пол.
Как разместить две пары там, где раньше была одна?
Один из самых простых способов – специальные подставки-держатели, которые позволяют ставить обувь одну над другой. Нижняя пара остается на полке, а вторая размещается на специальной конструкции над ней. Таким образом, на том же месте можно хранить уже две пары.
Специальные подставки-держатели для обуви / Фото "Эпицентр"
Особенно хорошо этот вариант подходит для кроссовок, туфель, сандалий и другой невысокой обуви. Для тяжелых ботинок лучше выбирать прочные органайзеры с надежной и нескользящей поверхностью.
А что делать, если полок совсем мало?
Еще один вариант – подвесной органайзер с карманами. Если внутри шкафа есть штанга, на нее можно повесить конструкцию и убрать часть обуви с полок. В таких органайзерах удобно хранить легкие кеды, балетки, сандалии или домашнюю обувь.
Подвесной органайзер с карманами / Фото Temu
При этом пол остается свободным, а все пары находятся в одном месте. Для влажной обуви лучше использовать сетчатые модели, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.
Важно! Мокрые ботинки не стоит сразу прятать в закрытые карманы – сначала их нужно хорошо высушить.
Почему вертикальное хранение работает лучше?
В узком коридоре проблема часто заключается не в нехватке мебели, а в том, что используется преимущественно пространство на уровне пола. Поэтому перед покупкой нового шкафа стоит обратить внимание на:
- стены,
- двери,
- внутреннюю часть шкафа,
- верхние полки.
Крючки, подвесные органайзеры, узкие системы хранения и двойные держатели помогают использовать место, которое обычно остается пустым. В результате несколько компактных органайзеров могут оказаться практичнее, чем еще одна громоздкая тумба. А главное – пол в прихожей останется свободным, и даже небольшой коридор будет выглядеть гораздо опрятнее.