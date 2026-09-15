Однак проблему можна вирішити значно простіше – використати вертикальний простір. Як зазначає Homes & Gardens, саме такий підхід дозволяє зберігати більше взуття, не захаращуючи підлогу.
Як розмістити дві пари там, де була одна?
Один із найпростіших способів – спеціальні підставки-тримачі, які дозволяють ставити взуття одне над одним. Нижня пара залишається на полиці, а друга розміщується на спеціальній конструкції над нею. Таким чином, на тому самому місці можна зберігати вже дві пари.
Спеціальні підставки-тримачі для взуття / Фото "Епіцентр"
Особливо добре цей варіант підходить для кросівок, туфель, сандалій та іншого невисокого взуття. Для важких черевиків краще вибирати міцні органайзери з надійною та неслизькою поверхнею.
А що робити, якщо полиць зовсім мало?
Ще один варіант – підвісний органайзер із кишенями. Якщо всередині шафи є штанга, на неї можна повісити конструкцію та прибрати частину взуття з полиць. У таких органайзерах зручно зберігати легкі кеди, балетки, сандалі або домашнє взуття.
Підвісний органайзер із кишенями / Фото Temu
Водночас підлога залишається вільною, а всі пари знаходяться в одному місці. Для вологого взуття краще використовувати сітчасті моделі, які забезпечують циркуляцію повітря.
Важливо! Мокрі черевики не варто одразу ховати у закриті кишені – спочатку їх потрібно добре висушити.
Чому вертикальне зберігання працює краще?
У вузькому коридорі проблема часто полягає не в нестачі меблів, а в тому, що використовується переважно простір на рівні підлоги. Тому перед купівлею нової шафи варто подивитися на:
- стіни,
- двері,
- внутрішню частину шафи,
- верхні полиці.
Гачки, підвісні органайзери, вузькі системи зберігання та подвійні тримачі допомагають використати місце, яке зазвичай залишається порожнім. У результаті кілька компактних органайзерів можуть виявитися практичнішими за ще одну громіздку тумбу. А головне – підлога в передпокої залишиться вільною, і навіть маленький коридор виглядатиме значно охайніше.