Однак проблему можна вирішити значно простіше – використати вертикальний простір. Як зазначає Homes & Gardens, саме такий підхід дозволяє зберігати більше взуття, не захаращуючи підлогу.

Як розмістити дві пари там, де була одна?

Один із найпростіших способів – спеціальні підставки-тримачі, які дозволяють ставити взуття одне над одним. Нижня пара залишається на полиці, а друга розміщується на спеціальній конструкції над нею. Таким чином, на тому самому місці можна зберігати вже дві пари.



Спеціальні підставки-тримачі для взуття / Фото "Епіцентр"

Особливо добре цей варіант підходить для кросівок, туфель, сандалій та іншого невисокого взуття. Для важких черевиків краще вибирати міцні органайзери з надійною та неслизькою поверхнею.

А що робити, якщо полиць зовсім мало?

Ще один варіант – підвісний органайзер із кишенями. Якщо всередині шафи є штанга, на неї можна повісити конструкцію та прибрати частину взуття з полиць. У таких органайзерах зручно зберігати легкі кеди, балетки, сандалі або домашнє взуття.

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Підвісний органайзер із кишенями / Фото Temu

Водночас підлога залишається вільною, а всі пари знаходяться в одному місці. Для вологого взуття краще використовувати сітчасті моделі, які забезпечують циркуляцію повітря.

Важливо! Мокрі черевики не варто одразу ховати у закриті кишені – спочатку їх потрібно добре висушити.

Чому вертикальне зберігання працює краще?

У вузькому коридорі проблема часто полягає не в нестачі меблів, а в тому, що використовується переважно простір на рівні підлоги. Тому перед купівлею нової шафи варто подивитися на:

стіни,

двері,

внутрішню частину шафи,

верхні полиці.

Гачки, підвісні органайзери, вузькі системи зберігання та подвійні тримачі допомагають використати місце, яке зазвичай залишається порожнім. У результаті кілька компактних органайзерів можуть виявитися практичнішими за ще одну громіздку тумбу. А головне – підлога в передпокої залишиться вільною, і навіть маленький коридор виглядатиме значно охайніше.