Разноцветные листья осенью выглядят очень привлекательно, однако вместе с красотой они приносят хлопоты по сгребанию с газонов и тротуаров, очистке водосточных желобов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, последнее особенно важно, ведь водосточные желоба часто засоряются листьями, что препятствует надлежащему стеканию дождевой воды. Как избежать проблем с водостоками и подготовить их к осени, рассказываем далее.

Как подготовить водостоки к осени?

Очистите водосточные желоба

В начале осени важно очистить водостоки от листьев и мусора. Следующие месяцы желательно регулярно проверять их на наличие проблемных мест, требующих очистки, чтобы не возникло проблем со стоком воды.

Очистите крышу

Также осмотрите свою крышу на наличие мусора. Уберите любые ветви, хвою, листья или другой мусор. Все, что сейчас есть на крыше, вероятно, окажется в водосточных желобах, что может вызвать проблемы.

Проверьте наличие протечек и проблем с дренажем

После очистки желобов промойте водосточные трубы с помощью шланга. Во время этого обратите внимание на любые протечки, требующие ремонта, или засорения, которые нужно устранить.

Засоренные водостоки могут не справиться с дождями / Фото Pexels

Отремонтируйте любые повреждения

Лучше всего отремонтировать повреждения до сезона дождей. Подкрепите или прикрепите провисшие желоба, затяните винты и загерметизируйте любые трещины или протечки герметиком для водосточных желобов.

Обрежьте деревья и кустарники

Хотя осень – не лучшее время для обрезки, это, вероятно, придется сделать, если есть ветви, нависающие над крышей. Они могут упасть и повредить крышу или водосточные желоба, поэтому лучше устранить их заранее.

Рассмотрите возможность установки защитных ограждений для водосточных желобов

Защитные решетки для желобов предотвращают оседание листьев и хвои внутри. Если проблем с опавшими листьями много, они могут облегчить очистку.

Почему водосточные трубы могут неисправно работать?

Засорение листьями и ветвям – не единственная причина неисправной работы водосточных труб.

Также иногда оказывается, что желоба установлены неправильно, что приводит к засорению, переполнению водой, протеканию и повреждению фундамента.