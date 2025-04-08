Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, даже наличие водостоков не гарантирует безопасности, если они были смонтированы с ошибками. Как проверить свои желоба и что делать, если они установлены неправильно, рассказываем далее.

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Признаки ошибок при установке желобов

Самыми частыми проблемами являются:

Постоянное засорение желобов, даже при условии регулярной очистки. Это может быть связано со слишком малым размером желобов или плохим соединением элементов в секционных системах.

Переполнение воды, что возникает из-за неправильного наклона желобов. Без надлежащего угла вода не стекает к водосточной трубе, накапливается и переливается через край.

Протечки, в частности в местах соединения секций. Ненадежные уплотнители часто приводят к просачиванию воды.

Провисание или отрыв желобов от крыши. Это результат неравномерного распределения веса или использования ненадежных креплений.

Серьезные проблемы с крышей и фундаментом также могут указывать на ошибки при установке:

Скопление воды возле фундамента может привести к его повреждению и затоплению подвала.

Неправильное расположение желобов или их недостаточное количество также приводят к утечке воды по стенам.

Если желоба не соответствуют размеру крыши, они не справляются с объемом осадков, что провоцирует переливы.

В регионах с дождливым или снежным климатом неправильное крепление способствует деформации желобов под весом воды или снега.

Неправильный монтаж водостоков портит их работу / Фото Pexels

Как решать проблему

Есть несколько вариантов, как можно решить проблемы с желобами. Во-первых, можно заменить секционные желоба на бесшовные. Бесшовные системы не имеют соединений, которые часто протекают и задерживают мусор. Это значительно снижает риск засоров и протечек.

Во-вторых, можно выбрать правильный размер водосточной системы. Если желоба маловаты, нужно их заменить на большие. Для точного расчета лучше обратиться к специалисту.

В-третьих, можно установить защитные решетки. Они помогают избегать засорения, но не полностью защищают от мелкого мусора. В сочетании с правильной системой они эффективны.

Также можно переустановить желоба с правильным наклоном. Идеальный уклон – примерно 6 миллиметров на каждые 3 метра длины желоба по направлению к водостоку.

Кроме того, можно проверить и обновить крепления. Подвесы нужно размещать не дальше чем через 90 сантиметров друг от друга, а в дождливых регионах – через 45 сантиметров. Рекомендуемая длина винтов – 4 сантиметра.

Напоследок можно удлинить водосточные трубы. Они должны отводить воду минимум на 1,2 – 1,5 метра от дома, в направлении, что соответствует естественному уклону участка.

Кстати, не стоит забывать и об очистке желобов. Водостоки следует чистить один – два раза в год, особенно осенью и весной.