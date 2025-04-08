Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть наявність водостоків не гарантує безпеки, якщо вони були змонтовані з помилками. Як перевірити свої ринви та що робити, якщо вони встановлені неправильно, розповідаємо далі.

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Ознаки помилок при встановленні ринв

Найчастішими проблемами є:

Постійне засмічення жолобів, навіть за умови регулярного очищення. Це може бути пов'язано із занадто малим розміром жолобів або поганим з'єднанням елементів у секційних системах.

Переповнення води, що виникає через неправильний нахил жолобів. Без належного куту вода не стікає до водостічної труби, накопичується і переливається через край.

Протікання, зокрема в місцях з'єднання секцій. Ненадійні ущільнювачі часто призводять до просочування води.

Провисання або відрив жолобів від даху. Це результат нерівномірного розподілу ваги або використання ненадійних кріплень.

Серйозні проблеми з дахом і фундаментом також можуть вказувати на помилки при встановленні:

Скупчення води біля фундаменту може спричинити його пошкодження та затоплення підвалу.

Неправильне розташування жолобів або їх недостатня кількість також призводять до витоку води по стінах.

Якщо жолоби не відповідають розміру даху, вони не справляються з обсягом опадів, що провокує переливи.

У регіонах із дощовим або сніговим кліматом неправильне кріплення сприяє деформації жолобів під вагою води чи снігу.

Неправильний монтаж водостоків псує їхню роботу / Фото Pexels

Як розв'язувати проблему

Є кілька варіантів, як можна розв'язати проблеми з ринвами. По-перше, можна замінити секційні жолоби на безшовні. Безшовні системи не мають з’єднань, які часто протікають і затримують сміття. Це значно знижує ризик засмічень і протікань.

По-друге, можна обрати правильний розмір водостічної системи. Якщо жолоби замалі, потрібно їх замінити на більші. Для точного розрахунку краще звернутись до фахівця.

По-третє, можна встановити захисні решітки. Вони допомагають уникати засмічення, але не повністю захищають від дрібного сміття. У поєднанні з правильною системою вони ефективні.

Також можна перевстановити жолоби з правильним нахилом. Ідеальний ухил – приблизно 6 міліметрів на кожні 3 метри довжини жолоба у напрямку до водостоку.

Крім того, можна перевірити та оновити кріплення. Підвіси потрібно розміщувати не далі ніж через 90 сантиметрів один від одного, а в дощових регіонах – через 45 сантиметрів. Рекомендована довжина гвинтів – 4 сантиметри.

Наостанок можна подовжити водостічні труби. Вони мають відводити воду щонайменше на 1,2 – 1,5 метра від дому, у напрямку, що відповідає природному ухилу ділянки.

До речі, не варто забувати й про очищення ринв. Водостоки слід чистити один – два рази на рік, особливо восени та весною.