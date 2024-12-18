Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, кілька протікань не означають, що водостоки потрібно негайно замінювати. Часто проблему можна вирішити самостійно, продовживши термін служби системи. Як полагодити труби, розповідаємо далі.

До теми Напевно, пора: як часто потрібно чистити водостоки в будинку

Як відремонтувати негерметичні ринви

Водостоки призначені для відведення води від фундаменту будинку. Відтак їхні несправності можуть призвести до підтоплення підвалу, пошкодження фундаменту, утворення плісняви та цвілі або втрати зібраної дощової води, якщо використовується система збору.

Щоб уникнути цих негараздів та полагодити негерметичні водостічні труби, є кілька кроків:

Очистьте ринви.

Накопичення листя й бруду може спричинити перелив води через краї труб. Для очищення дістаньте усе сміття з водостоків, а потім промийте їх зі шланга, щоб забрати усі залишки. Також зверніть увагу на те, чи під час цього процесу є протікання труб. Якщо система працює добре, більше нічого робити не потрібно.

Закрийте тріщини та отвори.

Якщо ж ви помітили протікання, тріщини та отвори слід закрити. Для цього візьміть водостійкий герметик та нанесіть його на пошкоджені зони, охоплюючи простір також і навколо тріщин.

Закріпіть ослаблені ринви.

З’єднання водостоків можуть зношуватися з часом. Якщо ринви трохи від’їхали від даху чи втратили фіксацію між різними елементами, замініть кріплення.

Перевірте зливну трубу.

Іноді проблема зі стоком води не у самих ринвах, а у водостічній трубі. Якщо на водостоках не виявлено пошкоджень, використайте довгу палицю або ручку мітли для видалення сміття зі зливної труби, а потім пустіть сильний струмінь води, щоб усунути залишки засмічень. Якщо під час цього ви помітите протікання, також загерметизуйте їх.

Встановіть фартух для водостоків.

Якщо вода просочується між ринвою і стіною, встановіть фартух на свої труби. Він спрямовуватиме воду безпосередньо у водостоки, усуваючи порожнечу між дахом і ринвою.

У результаті, дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти водостічні труби в належному стані й уникнути дорогого ремонту або заміни обладнання.