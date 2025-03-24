Вместе или отдельно: можно ли одновременно стирать банные и кухонные полотенца

Большинство из нас знают, что энергоэффективнее стирать белье на полной загрузке. Но можно ли смешивать все виды полотенец вместе?

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, полотенца могут накапливать немало бактерий, поэтому такая стирка может быть рискованной. Что произойдет, если вместе постирать разные полотенца и может ли это критически повлиять на гигиену и здоровье, рассказываем далее.

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Почему важно разделять полотенца во время стирки

Полотенца быстро накапливают бактерии из-за влажности и тепла. Например, кухонные полотенца могут содержать следы сырого мяса, что способствует распространению сальмонеллы и кишечной палочки. Банные полотенца тем временем могут удерживать частицы кожного жира, бактерии и даже остатки крови.

По словам экспертов, микробы могут передаваться с одного полотенца на другое во время стирки. Чтобы минимизировать риск перекрестного заражения, они рекомендуют стирать полотенца в горячей воде (не менее 60°C) и не смешивать их между собой.

Как правильно распределить полотенца для стирки

Эксперты рекомендуют делить полотенца на три группы:

Банные полотенца, полотенца для рук и лица.

Кухонные полотенца, салфетки и скатерти.

Сильно загрязненные полотенца, коврики.

Как правильно стирать полотенца: смотрите видео

Кухонные полотенца никогда не следует стирать вместе с банными, ведь они могут содержать жиры, частицы пищи и опасные бактерии. Также, если кто-то в семье болен, его полотенца следует стирать отдельно при высокой температуре с дезинфицирующим средством.

Дополнительные советы для гигиенической стирки

Кроме правильного распределения полотенец, важно придерживаться таких рекомендаций:

Очищайте стиральную машину. После стирки сильно загрязненных вещей запустите цикл очистки с хлорным отбеливателем или уксусом, чтобы избавиться от бактерий.

Используйте моющие средства с энзимами. Они помогают расщеплять жиры, остатки пищи и бактерии.

Замачивайте сильно загрязненные полотенца. Перед стиркой их стоит замочить в кислородном отбеливателе на 30 минут.

Используйте высокие температуры. Сушка полотенец при высокой температуре помогает уничтожить остаточные микробы.

Солнечный свет как естественный дезинфектор. Сушка полотенец на солнце помогает убить бактерии.

Соблюдая эти правила, вы сможете обеспечить не только чистоту, но и безопасность для здоровья всей семьи.

Кстати, кроме правильной стирки, также важно иметь достаточное количество полотенец дома, чтобы избежать проблем со здоровьем, и хранить текстиль в соответствующих условиях.