Цвет имеет силу полностью изменить комнату, превратив ее из скучной в смелую или из простой в насыщенную. А еще лучше то, что это также относительно недорогая задача по сравнению с другими обновлениями дома, и многие люди могут справиться с ней самостоятельно за выходные.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, сделать дом дороже с помощью краски уже не так просто, как нанести слой обычного белого или бежевого цвета на каждую стену – дело в выборе правильных цветов, комбинаций и мест расположения. Хитрости покраски, которые помогут в этом, рассказываем дальше.

Как сделать комнату дороже с помощью краски?

Выбирайте правильный оттенок белого

Да, свежий слой белой краски в любом пространстве – это мгновенное обновление, но не любой оттенок белого подойдет. Кремово-белая краска – лучший способ добавить дорогого вида дому. Зато избегать стоит ярко-белых красок, поскольку краски с кремовым оттенком помогают придать дому роскошного, исторического вида, а более яркие тона создают впечатление медицинской стерильности.

Нейтральные оттенки для мест с высокой проходимостью

Лучше всего придерживаться мягких, нейтральных палитр, которые выдержат испытание временем в местах с высокой проходимостью. Поэтому, если вы влюблены в ярко-желтый или насыщенный бордовый, откажитесь от этих оттенков в гостиной и используйте их в местах с низкой проходимостью, таких как гостевая комната или домашний офис.

Тщательно подбирайте цвета

Цвет должен ощущаться изысканным, а не осторожным. Глубокие, мрачные тона и землистые нейтральные оттенки кажутся более уникальными, чем яркие белые или стандартные серые. Они демонстрируют стиль, и это ощущение возвышает пространство.

Покраска может вывести жилье на новый уровень / Фото Freepik

Покрасьте отделку под цвет дверей

Покраска архитектурных элементов, таких как отделка и двери, – это простой способ добавить индивидуальности, дизайнерского штриха. Для этого можно использовать немного насыщеннее или контрастнее цвет, чем у стен, чтобы эти элементы едва заметно выделялись. Такая деталь сигнализирует о продуманном дизайне и помогает подчеркнуть архитектуру дома действительно изысканным образом.

Однотонное окрашивание

Покраска стен, отделки и потолка в один цвет является одной из самых больших тенденций покраски последних лет, и не без оснований. Это один из самых дешевых способов сделать дом чрезвычайно дорогим.

К слову, дизайнеры назвали идеальный оттенок для стен, создающий уютный и универсальный вид.