Колір має силу повністю змінити кімнату, перетворивши її з нудної на сміливу або з простої на насичену. А ще краще те, що це також відносно недороге завдання порівняно з іншими оновленнями дому, і багато людей можуть впоратися з ним самостійно за вихідні.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, зробити будинок дорожчим за допомогою фарби вже не так просто, як нанести шар звичайного білого або бежевого кольору на кожну стіну – справа у виборі правильних кольорів, комбінацій та місць розташування. Хитрощі фарбування, які допоможуть у цьому, розповідаємо далі.

Як зробити кімнату дорожчою за допомогою фарби?

Обирайте правильний відтінок білого

Так, свіжий шар білої фарби в будь-якому просторі – це миттєве оновлення, але не будь-який відтінок білого підійде. Кремово-біла фарба – кращий спосіб додати дорогого вигляду дому. Натомість уникати варто яскраво-білих фарб, оскільки фарби з кремовим відтінком допомагають надати дому розкішного, історичного вигляду, а більш яскраві тони створюють враження медичної стерильності.

Нейтральні відтінки для місць з високою прохідністю

Найкраще дотримуватися м'яких, нейтральних палітр, які витримають випробування часом у місцях з високою прохідністю. Тож, якщо ви закохані в яскраво-жовтий або насичений бордовий, відмовтеся від цих відтінків у вітальні та використовуйте їх у місцях з низькою прохідністю, таких як гостьова кімната або домашній офіс.

Ретельно підбирайте кольори

Колір має відчуватися вишуканим, а не обережним. Глибокі, похмурі тони та землисті нейтральні відтінки здаються більш унікальними, ніж яскраві білі або стандартні сірі. Вони демонструють стиль, і це відчуття підносить простір.

Фарбування може вивести житло на новий рівень / Фото Freepik

Пофарбуйте оздоблення під колір дверей

Фарбування архітектурних елементів, таких як оздоблення та двері, – це простий спосіб додати індивідуальності, дизайнерського штриха. Для цього можна використовувати трохи насиченіший або контрастніший колір, ніж у стін, щоб ці елементи ледь помітно виділялися. Така деталь сигналізує про продуманий дизайн і допомагає підкреслити архітектуру будинку справді вишуканим чином.

Однотонне фарбування

Фарбування стін, оздоблення та стелі в один колір є однією з найбільших тенденцій фарбування останніх років, і не без підстав. Це один з найдешевших способів зробити будинок надзвичайно дорогим.

