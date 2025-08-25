Путешествия могут быть богатым источником вдохновения, побуждая нас внедрять новые цвета, текстуры, узоры и идеи в нашу повседневную жизнь дома.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, с небольшим количеством креативности и воображения даже обычный двор может стать курортом. Как превратить свое пространство вокруг дома на привлекательное и игривое место для отдыха, что будет напоминать об отпуске, рассказываем далее.

Как сделать двор похожим на курорт?

Больше мест для сидения

Места для сидения являются ключевым элементом любого открытого пространства. Это касается не только функциональности и комфорта, но и создания ощущения курорта.

Чтобы получить такую атмосферу дома, стоит выбирать различные варианты мебели для сидения, от встроенных диванов с подушками до шезлонгов. Разнообразие придаст пространству больше характера.

Зоны для различной активности

Кроме разнообразия вариантов для сидения, стоит подумать о различных вещах, которые можно делать, проводя время на свежем воздухе. Для каждой активности – отдыха, еды, игр, занятий спортом – следует выделить отдельное пространство.

Многообразие растений

Растения играют важную роль в том, чтобы курорты выглядели привлекательными и пышными. Хотя не все из них подойдут к домашнему климату, отказываться от зелени не стоит.

Двор можно превратить в маленький курорт / Фото Freepik

Лучше выбирать те виды, что хорошо будут чувствовать себя в ваших условиях, и создавать ландшафтный дизайн, что будет одновременно практичным и ярким.

Больше цветов и узоров

Не стоит бояться добавлять больше цвета и узоров в свое открытое пространство – пусть это будут декоративные подушки, зонтики, ковры или новые подушки для мебели – это может быть изменение, которая превратит двор с неприметного на удивительный.

Многообразие текстур

Для полного преобразования двора стоит включить в дизайн также разнообразные текстуры и подумать о том, как они могут сочетаться или контрастировать с окружающей средой.

Сочетание или контраст разности может сделать внешнее пространство по-настоящему исключительным.

К слову, не все изменения во внешнем пространстве уместны. Є обновление двора, о которых стоит подумать дважды.