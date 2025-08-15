Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, прежде чем инвестировать в обновление двора, стоит хорошо подумать. Какие из решений чаще всего являются причиной сожаления, рассказываем далее.

Какие обновления двора не оправдывают вложений?

Детские площадки

Дети могут перерасти даже самые роскошные площадки. Лучше, чтобы игровые элементы были недорогими и легко трансформировались, когда они растут и меняют свои вкусы.

Лучшим подходом к проектированию игровых ландшафтов часто является наличие открытого пространства, где можно добавлять и изменять различные рекреационные элементы.

Бассейны, гидромассажные ванны и сауны

Ландшафтные проект, которые не слишком гибкие и имеют только одно использование, такие как сауны или бассейны, могут быть не слишком выгодными, особенно если у вас ограниченное пространство во дворе.

Будьте особенно осторожны с одноразовыми предметами, которые можно использовать только сезонно, поскольку вы можете потерять много места ради чего-то, чем пользуетесь только несколько раз в год.

Не все обновления на самом деле оправдывают вложения / Фото Freepik

Спортивные площадки

Эти элементы могут стоить дорого и занимать много места во дворе, а также они обычно предназначены только для определенного вида деятельности. Важно подумать о том, действительно ли это является разумным вложением, или более выгодно будет использовать пространство двора для других задач.

Модные дополнения

Все, что поднимается на пике популярности, особенно если это происходит быстро, вероятно, так же быстро потеряет популярность. Кажется, что вдруг все устанавливают в своих дворах печи для пиццы, очаги или телевизоры для улицы, но без хорошего обдумывания в результате можно оказаться с тем, чем на самом деле вы не пользуетесь.

