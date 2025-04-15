Пасхальное дерево: декор своими руками, который украсит дом и принесет праздничное настроение

Пасха в разных странах имеет свои уникальные традиции. В частности, в некоторых регионах популярной практикой является создание пасхального дерева, когда раскрашенные яйца вешают на ветви.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это не только красивый способ украсить дом, но и возможность создать что-то символическое собственноручно. Как же изготовить такой декор, рассказываем далее.

К теме Весенний декор своими руками: как сделать стильную вазу в форме цветка

Как сделать пасхальное дерево

Такое украшение легко сделать дома, даже вместе с детьми. Вам понадобится лишь несколько простых материалов: выдутые и раскрашенные яйца, ленты и ветви ивы или другого дерева.

Первым шагом выберите вазу или другую емкость, в которой будете размещать свою композицию. Закрепите там ветви любым удобным способом, к примеру используя флористическую пену или крупу. Если выбираете вазу, насыпьте на дно камни для устойчивости, добавьте немного воды и разместите ветви на свой вкус.

Как сделать пасхальное дерево: смотрите видео

Далее прикрепите к своим раскрашенным яйцам ленты, чтобы их можно было повесить на дереве. Это можно сделать с помощью клея-пистолета или протягивая веревочку через отверстия в яйцах.

Напоследок разместите расписанные яйца на ветвях и добавьте ленты или другой декор, который вам нравится.

Композиция, что не только украшает дом, но и приносит атмосферу весны и тепла, готова.

Кстати, другую оригинальное пасхальное украшение можно сделать с помощью моркови и цветов.