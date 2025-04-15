Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это не только красивый способ украсить дом, но и возможность создать что-то символическое собственноручно. Как же изготовить такой декор, рассказываем далее.

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Как сделать пасхальное дерево

Такое украшение легко сделать дома, даже вместе с детьми. Вам понадобится лишь несколько простых материалов: выдутые и раскрашенные яйца, ленты и ветви ивы или другого дерева.

Первым шагом выберите вазу или другую емкость, в которой будете размещать свою композицию. Закрепите там ветви любым удобным способом, к примеру используя флористическую пену или крупу. Если выбираете вазу, насыпьте на дно камни для устойчивости, добавьте немного воды и разместите ветви на свой вкус.

Как сделать пасхальное дерево: смотрите видео

Далее прикрепите к своим раскрашенным яйцам ленты, чтобы их можно было повесить на дереве. Это можно сделать с помощью клея-пистолета или протягивая веревочку через отверстия в яйцах.

Напоследок разместите расписанные яйца на ветвях и добавьте ленты или другой декор, который вам нравится.

Композиция, что не только украшает дом, но и приносит атмосферу весны и тепла, готова.

Кстати, другую оригинальное пасхальное украшение можно сделать с помощью моркови и цветов.