Уличный мусорный бак – это один из неприглядных, но очень необходимых предметов, от которого невозможно избавиться. Однако при некотором планировании можно скрыть его с поля зрения.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, для этого даже необязательно создавать ограждения или сложные конструкции. Как нестандартно и просто скрыть мусорный бак, рассказываем далее.

Как скрыть мусорный бак во дворе?

Сложные ширмы, которые часто используют для разделения пространства, – это быстрый и простой вариант для сокрытия таких вещей, как мусорные баки. Они не требуют сложной установки, их можно настроить под конкретное пространство и снять во время переезда.

В общем, все что нужно для этого решения, – это найти ширму, которая подойдет по размерам. Стоит измерить мусорные баки, чтобы убедиться, что она их прикроет.

Использовать же можно как ширмы для внутренних помещений, так и выбирать отдельные изделия для наружного использования.

Главное здесь – обратить внимание на материалы. Лучшим решением является обработанная древесина или алюминий с покрытием. Однако, если ширма была предназначена для использования в помещениях, стоит позаботиться о ее защите: краска или герметик помогут продлить срок службы, защитив материал от дождя и солнечных лучей.

Как скрыть мусор за ширмой: смотрите видео

Как скрыть другие визуальные проблемы дома?

Мусорные баки – это не единственная вещь дома, что может портить визуальную привлекательность. Также, чтобы не мешали эстетике, можно скрывать:

Все эти мелкие детали способны делать пространство загроможденным, поэтому простые способы позволят скрыть их с поля зрения, делая жилье более организованным.