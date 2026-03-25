Без перепланировки и ремонтов: секреты дизайнеров, как создать иллюзию высоких потолков

Высокие потолки всегда ассоциируются с простором, роскошью и "воздухом" в помещении. Именно поэтому их часто можно увидеть в исторических зданиях или современных коммерческих интерьерах. Зато в типичном жилом фонде высота потолков обычно стандартная – и это ограничивает ощущение пространства.

Впрочем, даже без перепланировки можно визуально "поднять" потолок. Дизайнеры интерьера Ideal Home используют для этого несколько простых, но эффективных приемов.

Как создать иллюзию высоких потолков?

Светлые цвета – основа пространства

Первый и самый важный прием – правильная цветовая гамма. Светлые оттенки:

лучше отражают естественный и искусственный свет,

уменьшают ощущение "давки",

делают комнату визуально выше.

Особенно эффективно работает сочетание светлых стен и потолка в одном тоне – это "размывает" границы помещения и создает эффект большего объема.

Поверхности, отражающие свет

Второй прием базируется на работе со светом. Как отмечает издание The Spruce, чтобы усилить ощущение пространства, стоит использовать:

большие зеркала,

зеркальные или глянцевые панели,

глянцевую краску для потолка.

Такие поверхности создают дополнительные блики и визуально "поднимают" верхнюю границу комнаты. В некоторых случаях даже небольшое зеркальное акцентирование может существенно изменить восприятие пространства.



Зеркала до потолка визуально увеличивают пространство / Фото Pinterest

Глубина через мебель и освещение

Еще один важный прием – правильное построение объема в комнате. Дизайнеры советуют:

не ставить мебель плотно к стенам,

оставлять небольшой "воздушный" зазор,

избегать только центрального потолочного освещения.

Лучше комбинировать различные источники света: напольные лампы настольные светильники локальная подсветка Такой подход создает многоуровневое освещение, которое добавляет глубины и делает пространство визуально сложнее и "выше".

Шторы и текстиль, которые "поднимают" комнату

Текстиль играет не меньшую роль в восприятии высоты помещения. Один из самых эффективных приемов: крепить карниз максимально близко к потолку. Даже несколько сантиметров разницы создают ощутимый визуальный эффект – окна кажутся больше, а потолок выше.



Шторы стоит крепить максимально близко к потолку / Фото Pinterest

Какие цвета могут "расширить" даже крошечный коридор?

Светлые оттенки остаются самым простым и эффективным способом визуально расширить даже очень узкий коридор. Белый, кремовый, светло-бежевый или нежно-серый цвета хорошо отражают свет, благодаря чему помещение кажется более открытым и "воздушным".

В таких условиях стираются четкие границы стен, и пространство воспринимается более широким, чем оно есть на самом деле, особенно если коридор имеет слабое естественное освещение. В то же время современные тренды в дизайне интерьера отходят от чисто нейтральной палитры и добавляют более сложные природные оттенки.

Популярность приобретают цвета вроде авокадо, сиреневого и терракотового – они создают уют и характер, не перегружая пространство. Лучше всего их использовать как акценты или в сочетании со светлой базой, чтобы сохранить ощущение простора, но добавить интерьеру глубины и стиля.