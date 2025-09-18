Весенняя уборка всегда получает много внимания, но осенняя является не менее важной. Именно она помогает создать уют дома, когда дни становятся короче, а впереди начинает маячить сезон праздников.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @christyytiktok, хотя мы часто откладываем определенные домашние дела, осень – идеальное время, чтобы упорядочить пространство, освежить атмосферу и сделать дом по-настоящему гостеприимным. Какие задачи для этого стоит выполнить, рассказываем далее.

К теме Поможет избежать засоров, протеканий и дорогостоящего ремонта: как подготовить желоба к осени

Что стоит сделать во время осенней уборки?

Очистка ковра

Даже маленькое пятно может испортить вид комнаты, поэтому не стоит оставлять ковер неопрятным. Тем более, что чтобы его очистить, достаточно взять теплую воду, спрей для выведения пятен и старую зубную щетку. Несколько минут и ковер будет выглядеть свежее.

Мытье окон

Пыль и следы летних дождей могут оставить окна неопрятными. Чтобы осенью дома было достаточно света, стоит тщательно вымыть их перед началом холодов, пока сделать это можно достаточно комфортно.

Очистка микроволновки

Микроволновая печь часто накапливает брызги и запахи. Простой способ очистки – миска с водой и уксусом, несколько минут нагревания и пар сам отпарит загрязнения. Далее останется лишь протереть устройство губкой.

Чистка холодильника

Холодильник работает эффективнее, когда его вентиляционное отверстие не забито пылью или шерстью. Отодвиньте прибор, пропылесосьте и протрите тряпкой. Так техника прослужит дольше, а счета за электроэнергию будут меньше. Однако не забудьте также о внутреннем наполнении устройства. Протереть полки будет тоже не лишним.

Что стоит убрать осенью: смотрите видео

Освежение матрасов и другого текстиля

Матрасы, шторы, мягкая мебель и другой текстиль накапливают пыль, которой бывает особенно много летом. Перед началом холодов, когда все эти ткани являются особенно важным источником уюта, стоит очистить их и освежить.

Очистка стиральной машины

Остатки порошка, смягчителей и влага создают неприятный запах. Запустите пустой горячий цикл с уксусом или спецсредством, протрите резиновую прокладку и проверьте сифон. Это не только устранит запахи, но и продлит жизнь машине.

Глубокая очистка духовки

Это одно из наименее любимых дел, но осенью оно действительно нужно. Пригоревший жир и запахи влияют на качество блюд и работу духовки, поэтому стоит вымыть ее перед тем, как готовить ароматные осенние блюда.

Проверка фильтров посудомоечной машины

Часто именно фильтры являются причиной неприятного запаха и неидеально чистой посуды. Достаточно промыть их под теплой водой и очистить щеткой, тогда машина будет работать без перебоев.

Как добавить уюта дому осенью?

Уборка – это первый шаг для создания уюта осенью, но не единственный.

Создать особую атмосферу дома можно благодаря запахам.

В частности, своими руками можно сделать спрей для дома, который будет распространять приятный запах во всем доме.