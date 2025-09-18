Весняне прибирання завжди отримує багато уваги, але осіннє є не менш важливим. Саме воно допомагає створити затишок удома, коли дні стають коротшими, а попереду починає майоріти сезон свят.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та @christyytiktok, хоча ми часто відкладаємо певні хатні справи, осінь – ідеальний час, щоб упорядкувати простір, освіжити атмосферу та зробити дім по-справжньому гостинним. Які завдання для цього варто виконати, розповідаємо далі.

Що варто зробити під час осіннього прибирання?

Очищення килима

Навіть маленька пляма може зіпсувати вигляд кімнати, тож не варто залишати килим неохайним. Тим більше, що аби його очистити, достатньо взяти теплу воду, спрей для виведення плям і стару зубну щітку. Кілька хвилин і килим виглядатиме свіжішим.

Миття вікон

Пил та сліди літніх дощів можуть залишити вікна неохайними. Аби восени вдома було достатньо світла, варто ретельно вимити їх перед початком холодів, поки зробити це можна достатньо комфортно.

Очищення мікрохвильовки

Мікрохвильова піч часто накопичує бризки й запахи. Простий спосіб очищення – миска з водою й оцтом, кілька хвилин нагрівання і пара сама відпарить забруднення. Далі залишиться лише протерти пристрій губкою.

Чистка холодильника

Холодильник працює ефективніше, коли його вентиляційний отвір не забитий пилом чи шерстю. Відсуньте прилад, пропилососьте та протріть ганчіркою. Так техніка прослужить довше, а рахунки за електроенергію будуть меншими. Однак не забудьте також про внутрішнє наповнення пристрою. Протерти полиці буде теж не зайвим.

Що варто прибрати восени: дивіться відео

Освіження матраців та іншого текстилю

Матраци, штори, м’які меблі та інший текстиль накопичують пил, якого буває особливо багато влітку. Перед початком холодів, коли всі ці тканини є особливо важливим джерелом затишку, варто очистити їх та освіжити.

Очищення пральної машини

Залишки порошку, пом’якшувачів і волога створюють неприємний запах. Запустіть порожній гарячий цикл з оцтом чи спецзасобом, протріть гумову прокладку й перевірте сифон. Це не лише усуне запахи, а й подовжить життя машині.

Глибоке очищення духовки

Це одна з найменш улюблених справ, але восени вона справді потрібна. Пригорілий жир і запахи впливають на якість страв і роботу духовки, тож варто вимити її перед тим, як готувати запашні осінні страви.

Перевірка фільтрів посудомийної машини

Часто саме фільтри є причиною неприємного запаху й неідеально чистого посуду. Достатньо промити їх під теплою водою й очистити щіткою, тоді машина працюватиме без перебоїв.

Як додати затишку будинку восени?

Прибирання – це перший крок для створення затишку восени, але не єдиний.

Створити особливу атмосферу вдома можна завдяки запахам.

Зокрема, своїми руками можна зробити спрей для дому, який розповсюджуватиме приємний запах у всій оселі.