Як повідомляє Homes And Gardens, насправді створити свій сезонний запах не так важко, як може здаватися. Як це зробити всього за кілька хвилин власноруч, розповідаємо далі.

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Як створити спрей для дому

Для того, щоб створити спрей для дому одним із найпростіших способів, потрібно взяти пляшку з розпилювачем, 1 склянку води, 1/4 склянки ізопропілового спирту, 20 – 30 крапель улюбленої ефірної олії.

Як кажуть фахівці, використання спирту може подовжити життя спрею, а для осені чудово підійдуть аромати кориці, ванілі чи хвої.

Усе, що ж потрібно зробити далі, – це з’єднати інгредієнти в будь-якому порядку і збовтати. У результаті має вийти насичений спрей для дому, на приготування якого піде не більше 5 хвилин.

Для найбільш дієвого результату та тривкого запаху, його найкраще наносити на текстиль, подушки чи штори. Так спрей поступово віддаватиме надзвичайно тонкий, але приємний запах.

До речі, як альтернативу, цю суміш можна використати також як дифузор, наливши її у пляшечку та залишивши з дерев'яними паличками. Таким чином аромат постійно наповнюватиме кімнату.