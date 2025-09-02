Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, останнє є особливо важливим, адже водостічні жолоби часто засмічуються листям, що перешкоджає належному стіканню дощової води. Як уникнути проблем з водостоками та підготувати їх до осені, розповідаємо далі.

Також цікаво Напевно, пора: як часто потрібно чистити водостоки в будинку

Як підготувати водостоки до осені?

Очистьте водостічні жолоби

На початку осені важливо очистити водостоки від листя та сміття. Наступні місяці бажано регулярно перевіряти їх на наявність проблемних місць, які потребують очищення, щоб не виникло проблем зі стоком води.

Очистьте дах

Також огляньте свій дах на наявність сміття. Приберіть будь-які гілки, хвою, листя чи інше сміття. Усе, що зараз є на даху, ймовірно, опиниться у водостічних жолобах, що може спричинити проблеми.

Перевірте наявність протікань та проблем з дренажем

Після очищення жолобів промийте водостічні труби за допомогою шланга. Під час цього зверніть увагу на будь-які протікання, які потребують ремонту, або засмічення, які потрібно усунути.

Засмічені водостоки можуть не впоратися з дощами / Фото Pexels

Відремонтуйте будь-які пошкодження

Найкраще відремонтувати пошкодження до сезону дощів. Підкріпіть або прикріпіть провислі жолоби, затягніть гвинти та загерметизуйте будь-які тріщини або протікання герметиком для водостічних жолобів.

Обріжте дерева та чагарники

Хоча осінь – не найкращий час для обрізки, це, ймовірно, доведеться зробити, якщо є гілки, що нависають над дахом. Вони можуть впасти та пошкодити дах або водостічні жолоби, тож краще усунути їх завчасно.

Розгляньте можливість встановлення захисних огороджень для водостічних жолобів

Захисні решітки для ринв запобігають осіданню листя та хвої всередині. Якщо проблем з опалим листям багато, вони можуть полегшити очищення.

Чому водостічні труби можуть несправно працювати?

Засмічення листям та гілкам – не єдина причина несправної роботи водостічних труб.

Також іноді виявляється, що ринви встановлено неправильно, що призводить до засмічення, переповнення водою, протікання та пошкодження фундаменту.