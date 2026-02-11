Не только ванна с лепестками: как украсить дом на День влюбленных

День святого Валентина – это не только о подарках и ужинах в ресторанах. Романтическое настроение можно легко создать и дома, превратив обычный вечер в настоящее свидание. И для этого совсем не обязательно ограничиваться классическими лепестками роз в ванной.

Издание The Spruce рассказало, как украсить дом к 14 февраля и сделать атмосферу теплее и уютнее.

Как создать атмосферу праздника?

Шарики и гирлянды из сердечек

Один из самых быстрых способов добавить праздничного настроения – украсить комнату воздушными шариками и гирляндами в форме сердец. Их можно разместить над кроватью, у окна или создать небольшую фотозону. Такой декор выглядит ярко, легко монтируется и сразу задает романтический тон вечера.



Шарики придадут праздничного настроения / Фото Pinterest

Конвертики на стену для пожеланий

Еще одна оригинальная идея – сделать на стене композицию из маленьких конвертов. В каждый из них можно оставить теплые слова, признание в любви или маленькие сюрпризы для партнера. Это не только украшение, но и особый способ выразить чувства, который точно запомнится надолго.



В конвертики можно положить пожелания / Фото Pinterest

Сердечки на стену из бантиков

Для тех, кто любит нежный и уютный декор, прекрасно подойдут композиции в форме сердца, сделанные из декоративных бантиков или лент. Их можно прикрепить к стене, дверей или даже использовать как элемент праздничного стола. Такой вариант выглядит очень нежно и добавляет дому тепла.



Можно украсить стену бантами / Фото Pinterest

Свечи с нарисованными сердечками

Свечи всегда были символом романтики, а ко Дню влюбленных их можно сделать еще более тематическими. Достаточно нарисовать на них маленькие сердечки или украсить лентой. Мягкий свет свечей создаст уют, а простой декор придаст праздничного настроения даже в обычной комнате.



Свечи с сердечками / Фото Pinterest

Чтобы сделать День влюбленных особенным, не нужно тратить много денег. Иногда достаточно нескольких сердечек, теплых пожеланий и уютного света, чтобы вечер стал незабываемым.

Где можно провести День влюбленных?

Львов закрепил за собой статус "города влюбленных", но романтическая карта Украины значительно шире. К примеру, Самбор хранит мощи святого Валентина, которые ежегодно 14 февраля выставляют в храме Рождества Пресвятой Богородицы. А Одесса предлагает романтические прогулки по набережной, посещение Оперного театра и ужин в ресторанах.

А по данным TravelAwaits, Париж уже давно считают эталоном романтики, и именно поэтому он занимает первое место в рейтинге самых романтичных городов мира. Город влюбленных привлекает туристов со всего мира не только своей архитектурой и историческими памятниками, но и неповторимой атмосферой узких улочек.