Не только фонарь из тыквы: как украсить дом так, чтобы даже соседи испугались

В конце октября улицы и дома многих украинцев превращаются в настоящие очаги таинственности – ведь приближается Хэллоуин. Этот праздник, который все активнее отмечают и в Украине, прекрасная возможность украсить дом, устроить тематическую вечеринку и просто создать себе хорошее настроение.

24 Канал со ссылкой на ... собрал самые интересные идеи, как превратить обычный дом в настоящий "дом ужасов".

Смотрите также Самая жуткая ночь года уже сегодня: что нельзя делать на Хэллоуин 2025

Как создать жуткую атмосферу?

Освещение играет главную роль в создании хэллоуинского настроения.

Свечи и фонарики – классика жанра. Расставьте их на подоконниках, полках или лестницах. Безопасная альтернатива – электрические свечи или гирлянды с теплым оранжевым светом.

Расставьте их на подоконниках, полках или лестницах. Безопасная альтернатива – электрические свечи или гирлянды с теплым оранжевым светом. Мягкое приглушенное освещение создает эффект таинственности. Используйте лампы с оранжевыми или красными абажурами. Если хотите настоящего "вау-эффекта", попробуйте подсветить тыквы изнутри – так они будут выглядеть как живые персонажи вашего декора.

Тыква – главный символ праздника

Без тыквы Хэллоуин – не Хэллоуин. Проще всего – вырезать традиционного Джека-фонаря. Сделайте улыбку, глаза, поставьте внутрь свечу – и вот уже готов классический оберег от злых духов.

Также можно проявить креативность: разрисуйте тыкву акриловыми красками, украсьте блестками или вырежьте необычный узор. Маленькие тыковки прекрасно смотрятся в вазах, на подносах или подоконниках.



Тыква – главный символ праздника / Фото Unsplash

Декор с паутиной, скелетами и летучими мышами

Как пишет Architectural Digest сделать "жуткий" интерьер можно даже из подручных материалов. Натяните искусственную паутину на углы мебели или зеркала. В магазинах декора она стоит копейки, а выглядит эффектно. Вырежьте из черного картона летучих мышей и пауков, прикрепите их к стенам или шторам двусторонним скотчем. Если есть манекен или даже старая одежда, сделайте из него фигуру-призрака – просто накиньте белую простыню, добавьте нарисованные глаза.

Украшать дом к Хэллоуину – не обязательно дорого или сложно. Достаточно немного фантазии, старых вещей и хорошего настроения. И тогда даже обычная квартира или дом за одну ночь превратятся в загадочное пространство, где царят свечи, тыквы и добрый юмор.



Костюм привидения для домашних любимцев / Фото Unsplash

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин?