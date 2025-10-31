Не лише ліхтар з гарбуза: як прикрасити дім так, щоб навіть сусіди злякалися

Наприкінці жовтня вулиці та будинки багатьох українців перетворюються на справжні осередки таємничості – адже наближається Геловін. Це свято, яке дедалі активніше відзначають і в Україні, – чудова нагода прикрасити дім, влаштувати тематичну вечірку та просто створити собі гарний настрій.

24 Канал з посиланням на … зібрав найцікавіші ідеї, як перетворити звичайну оселю на справжній "будинок жахів".

Як створити моторошну атмосферу?

Освітлення відіграє головну роль у створенні геловінського настрою.

Свічки та ліхтарики – класика жанру. Розставте їх на підвіконнях, полицях чи сходах. Безпечна альтернатива – електричні свічки або гірлянди з теплим жовтогарячим світлом.

М'яке приглушене освітлення створює ефект таємничості. Використайте лампи з помаранчевими або червоними абажурами. Якщо хочете справжнього "вау-ефекту", спробуйте підсвітити гарбузи зсередини – так вони виглядатимуть як живі персонажі вашого декору.

Гарбуз – головний символ свята

Без гарбуза Геловін – не Геловін. Найпростіше – вирізати традиційного Джека-ліхтаря. Зробіть усмішку, очі, поставте всередину свічку – і от уже готовий класичний оберіг від злих духів.

Також можна проявити креативність: розмалюйте гарбуз акриловими фарбами, прикрасьте блискітками або виріжте незвичний візерунок. Маленькі гарбузики чудово виглядають у вазах, на підносах або підвіконнях.



Гарбуз – головний символ свята / Фото Unsplash

Декор із павутиною, скелетами та кажанами

Як пише Architectural Digest зробити "моторошний" інтер'єр можна навіть з підручних матеріалів. Натягніть штучну павутину на кути меблів чи дзеркала. У магазинах декору вона коштує копійки, а виглядає ефектно. Виріжте з чорного картону кажанів і павуків, прикріпіть їх до стін або штор двостороннім скотчем. Якщо є манекен або навіть старий одяг, зробіть із нього фігуру-привида – просто накиньте білу простирадлу, додайте намальовані очі.

Прикрашати оселю до Геловіну – не обов'язково дорого чи складно. Достатньо трохи фантазії, старих речей і гарного настрою. І тоді навіть звичайна квартира чи будинок за одну ніч перетворяться на загадковий простір, де панують свічки, гарбузи й добрий гумор.



Костюм привида для домашніх улюбленців / Фото Unsplash

