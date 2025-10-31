Не лише ліхтар з гарбуза: як прикрасити дім так, щоб навіть сусіди злякалися
Наприкінці жовтня вулиці та будинки багатьох українців перетворюються на справжні осередки таємничості – адже наближається Геловін. Це свято, яке дедалі активніше відзначають і в Україні, – чудова нагода прикрасити дім, влаштувати тематичну вечірку та просто створити собі гарний настрій.
зібрав найцікавіші ідеї, як перетворити звичайну оселю на справжній "будинок жахів".
Як створити моторошну атмосферу?
Освітлення відіграє головну роль у створенні геловінського настрою.
- Свічки та ліхтарики – класика жанру. Розставте їх на підвіконнях, полицях чи сходах. Безпечна альтернатива – електричні свічки або гірлянди з теплим жовтогарячим світлом.
- М'яке приглушене освітлення створює ефект таємничості. Використайте лампи з помаранчевими або червоними абажурами. Якщо хочете справжнього "вау-ефекту", спробуйте підсвітити гарбузи зсередини – так вони виглядатимуть як живі персонажі вашого декору.
Гарбуз – головний символ свята
Без гарбуза Геловін – не Геловін. Найпростіше – вирізати традиційного Джека-ліхтаря. Зробіть усмішку, очі, поставте всередину свічку – і от уже готовий класичний оберіг від злих духів.
Також можна проявити креативність: розмалюйте гарбуз акриловими фарбами, прикрасьте блискітками або виріжте незвичний візерунок. Маленькі гарбузики чудово виглядають у вазах, на підносах або підвіконнях.
Гарбуз – головний символ свята / Фото Unsplash
Декор із павутиною, скелетами та кажанами
- Як пише Architectural Digest зробити "моторошний" інтер'єр можна навіть з підручних матеріалів. Натягніть штучну павутину на кути меблів чи дзеркала. У магазинах декору вона коштує копійки, а виглядає ефектно.
- Виріжте з чорного картону кажанів і павуків, прикріпіть їх до стін або штор двостороннім скотчем.
- Якщо є манекен або навіть старий одяг, зробіть із нього фігуру-привида – просто накиньте білу простирадлу, додайте намальовані очі.
Прикрашати оселю до Геловіну – не обов'язково дорого чи складно. Достатньо трохи фантазії, старих речей і гарного настрою. І тоді навіть звичайна квартира чи будинок за одну ніч перетворяться на загадковий простір, де панують свічки, гарбузи й добрий гумор.
Костюм привида для домашніх улюбленців / Фото Unsplash
Чи можна християнам святкувати Геловін?
- Раніше ми писали, що церква застерігає християн від участі у святкуванні Геловіну через його язичницьке походження та духовно небезпечний підтекст.
- Геловін походить від язичницьких традицій древніх кельтів, а його популярність як культурного свята зросла в США завдяки емігрантам з Ірландії та Шотландії.