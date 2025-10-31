Детальніше про те, що категорично не можна робити у ніч на Геловін 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Дивіться також Чому в Україні не святкують Геловін: пояснення священників ПЦУ

Що не можна робити у ніч на Геловін 2025?

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується обертатися, коли чуєте кроки за спиною.

Не варто залишати свою білизну сушитися на ніч.

Не можна впускати в дім чорних котів.

Не слід вбивати павуків вдома.

Не рекомендується тримати двері та вікна відчиненими.

Не варто залишати запалені свічки без нагляду.

Заборони на Геловін 2025 / Фото Freepik

Геловін 2025: історія свята