Детальніше про те, що категорично не можна робити у ніч на Геловін 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на History.
Що не можна робити у ніч на Геловін 2025?
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується обертатися, коли чуєте кроки за спиною.
- Не варто залишати свою білизну сушитися на ніч.
- Не можна впускати в дім чорних котів.
- Не слід вбивати павуків вдома.
- Не рекомендується тримати двері та вікна відчиненими.
- Не варто залишати запалені свічки без нагляду.
Заборони на Геловін 2025 / Фото Freepik
Геловін 2025: історія свята
- Геловін виник близько двох тисяч років тому у кельтів, які святкували Самайн – кінець літа й початок зими. Вважалося, що в ніч на 1 листопада межа між світами живих і мертвих тоншає, тому духи померлих можуть блукати світом. Щоб їх відлякати, люди розпалювали багаття та вдягали костюми зі шкур і маски, зазначає Vogue.
- У VIII столітті Католицька Церква встановила 1 листопада Днем усіх святих, а вечір напередодні стали називати All Hallows' Eve – згодом Halloween.
- Популярним це свято стало в XIX столітті в Північній Америці, куди традицію привезли ірландські та шотландські мігранти.