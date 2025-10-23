Втім, чимало громадян не відзначають Геловін через власні релігійні переконання. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.
Чому в Україні не святкують Геловін?
За словами священників ПЦУ, той спосіб, у який Геловін відзначають у сучасному світі, жодним чином не пов'язаний з християнськими традиціями. Навпаки, саме цим святом активно цікавляться сучасні неоязичники та сатаністи.
Учасники геловінських вечірок зазвичай перевдягаються в образи нечистої сили, яка асоціюється зі смертю та потойбічним світом. Водночас християнин не може навіть жартома асоціювати себе зі злом.
Крім цього, під час Геловіну люди романтизують смерть і нечисту силу. Адже у цей день зло зображується як щось нестрашне і привабливе.
Це сприяє зняттю внутрішніх моральних табу та впливає на орієнтири людини. Змінюється саме ставлення до смерті – тоді як християнство є вірою в перемогу життя над смертю через воскресіння Ісуса Христа. Християни мають відчувати відповідальність за власні вчинки, навіть коли здається, що все робиться "жартома",
– зазначають у ПЦУ.
Чому Геловін не святкують в Україні / Фото Freepik
Коли буде Геловін у 2025 році?
- Дата святкування Геловіну є сталою, адже не залежить від року чи дня тижня.
- У 2025 році, як і завжди, Геловін відзначатиметься у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, зазначає History.
- Цьогоріч це свято припадає на п'ятницю.