Выбросите на свалку – получите огромный штраф: как правильно избавиться от старой техники

Старый холодильник, стиральная машина или электроплита могут стать проблемой после покупки новой техники. Просто оставить их возле мусорного контейнера нельзя, а сдача на металлолом не всегда выгодна.

24 Канал выяснил, как правильно избавиться от большой бытовой техники.

Куда девать старую технику?

Согласно украинскому законодательству, крупногабаритную технику нельзя оставлять возле обычных мусорных контейнеров или выбрасывать в них, если она не помещается по размеру. К такой технике относятся, в частности:

холодильники,

стиральные и посудомоечные машины,

электроплиты и большие телевизоры.

Их необходимо сдавать на специализированный сбор или переработку. Лучший вариант – обратиться в пункт приема крупногабаритных или электронных отходов либо в специализированную компанию, занимающуюся утилизацией техники. Перед заказом стоит уточнить, работает ли компания с физическими лицами и забирает ли она технику непосредственно из квартиры.

Для жильцов многоэтажек удобным вариантом может стать организация вывоза через ОСМД или управляющую компанию. Так технику можно собрать сразу из нескольких квартир и организовать совместный вывоз.



Куда девать старую технику / Фото Unsplash

Стоит ли сдавать на металлолом?

На первый взгляд старая стиральная машина или плита могут показаться хорошим источником металла. Однако современная техника содержит не только металл, но и пластик, стекло и электронные компоненты.

Поэтому деньги от сдачи могут оказаться небольшими, особенно если придется отдельно платить за транспортировку. Зато отдельные цветные металлы, в частности медь и алюминий, стоят значительно дороже черного металла.

Грозит ли штраф?

За нарушение правил обращения с отходами к гражданам может быть применен административный штраф – от 340 до 1360 гривен. Поэтому оставлять старый холодильник или стиральную машину просто возле контейнера – не лучшая идея.