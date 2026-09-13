Смородина в следующем году даст вдвое больше урожая: какое действие нельзя упускать

Осенью на кустах смородины могут оставаться клещи, тля и другие вредители, готовящиеся к зимовке. В то же время именно после полного опадения листьев наступает подходящий момент для обработки кустов.

Агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", объяснил, почему одна тщательная процедура осенью может оказаться эффективнее нескольких поверхностных опрыскиваний.

Когда обрабатывать смородину осенью?

По словам специалиста, спешить с обработкой не стоит. Лучше всего дождаться, пока с куста полностью опадут листья. Летом и весной густая листва мешает хорошо обработать все части растения. После листопада куст становится значительно доступнее, поэтому средство можно нанести на большую площадь.

О наличии вредителей в течение сезона могут свидетельствовать деформация верхних листьев, их пожелтение и другие изменения внешнего вида растения.

Где прячутся вредители?

Зимовать насекомые и клещи могут в различных защищенных местах куста. В частности, они прячутся в щелях между ветвями, возле мест их сжатия и под почками. Именно поэтому просто опрыскать верхнюю часть куста недостаточно. Важно, чтобы средство попало на участки, где могут находиться зимующие вредители.

Почему обработать смородину?

Агроном советует использовать специальные контактные средства, предназначенные для борьбы с зимующими вредителями, и следовать инструкции конкретного препарата. При этом ключевое значение имеет не только выбор средства, но и качество обработки.

Когда обрабатывать смородину осенью: смотрите видео

Контактные препараты действуют на тех вредителей, на которых непосредственно попадает рабочий раствор. Поэтому во время процедуры следует тщательно обработать весь куст, особенно места между ветвями и возле почек.

Почему одна качественная обработка лучше пяти небрежных?

По словам Игоря, повторять процедуру много раз нет смысла, если каждое опрыскивание выполняется поверхностно. Сильный ветер также может помешать равномерному нанесению препарата. В результате часть вредителей останется невредимой и переживет зиму.

Поэтому главное правило осенней обработки смородины – не количество процедур, а их качество. После полного опадения листьев следует тщательно обработать куст в подходящую безветренную погоду, уделив особое внимание местам, где могут прятаться вредители.