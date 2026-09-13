Агроном Ігор, автор ютуб-каналу "Дача агронома", пояснив, чому одна ретельна процедура восени може бути ефективнішою за кілька поверхневих обприскувань.

Коли обробляти смородину восени?

За словами фахівця, поспішати з обробкою не варто. Найкраще дочекатися, поки з куща повністю опаде листя. Влітку та навесні густе листя заважає добре обробити всі частини рослини. Після листопаду кущ стає значно доступнішим, тому засіб можна нанести на більшу площу.

Про наявність шкідників протягом сезону можуть свідчити деформація верхнього листя, його пожовтіння та інші зміни зовнішнього вигляду рослини.

Де ховаються шкідники?

Зимувати комахи та кліщі можуть у різних захищених місцях куща. Зокрема, вони ховаються у шпаринах між гілками, біля місць їхнього стискання та під бруньками. Саме тому просто побризкати верхню частину куща недостатньо. Важливо, щоб засіб потрапив на ділянки, де можуть перебувати зимуючі шкідники.

Чим обробити смородину?

Агроном радить використовувати спеціальні контактні засоби, призначені для боротьби із зимуючими шкідниками, і дотримуватися інструкції конкретного препарату. При цьому ключове значення має не лише вибір засобу, а й якість обробки.

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Коли обробляти смородину восени: дивіться відео

Контактні препарати діють на тих шкідників, на яких безпосередньо потрапляє робочий розчин. Тому під час процедури варто ретельно обробити весь кущ, особливо місця між гілками та біля бруньок.

Чому одна якісна обробка краща за п'ять недбалих?

За словами Ігоря, повторювати процедуру багато разів немає сенсу, якщо кожне обприскування виконане поверхнево. Сильний вітер також може завадити рівномірному нанесенню препарату. У результаті частина шкідників залишиться неушкодженою та переживе зиму.

Тож головне правило осінньої обробки смородини – не кількість процедур, а їхня якість. Після повного листопаду варто ретельно обробити кущ у відповідну безвітряну погоду, приділивши особливу увагу місцям, де можуть ховатися шкідники.