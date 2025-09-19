Слой свежей краски – один из самых простых и дешевых способов освежить пространство. Но здесь есть свой вызов, ведь новый цвет должен гармонично сочетаться с тем, что уже есть в комнате - полом, мебелью, плиткой, декором.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, часто это оказывается сложнее, чем кажется. Как найти оттенок, что будет выглядеть уместно, рассказываем дальше.

Как выбрать именно тот оттенок краски?

Учитывайте элементы цвета

Каждый цвет имеет три составляющие: оттенок (синий, желтый, красный), насыщенность (светлость или темность) и интенсивность. Если стены и мебель будут иметь одинаковую насыщенность, комната будет выглядеть скучно. Баланс создается именно через контраст: например, теплый оттенок стен и более холодная мебель, или наоборот.

Доверяйте собственному вкусу

Правильного или неправильного решения нет. Кто-то чувствует себя хорошо среди ярких контрастов, а кому-то нужна спокойная палитра. Спросите себя: что дает вам ощущение гармонии – драматические цвета или нежные оттенки?

Сбалансируйте смелые цвета

Если вы любите насыщенные оттенки, важно дать глазу место для отдыха. Например, яркая мебель прекрасно будет смотреться на фоне нейтральных стен. Или наоборот – насыщенные стены можно уравновесить более спокойным декором.

Ищите вдохновение в деталях

Цвет ковра, подушки или даже картины может подсказать направление для выбора краски. Только помните – оттенки для стен лучше делать более мягкими. Например, глубокую бирюзу с ковра можно приглушить до пастельного варианта для стен.

Будьте внимательны с приглушенными оттенками

Нейтральные цвета сочетать не так просто, как кажется. Розово-бежевый может конфликтовать с желто-бежевым, а сине-серый – с коричнево-серым. Если вы работаете с мягкими оттенками, важно держать их в пределах одной гаммы.

Правильный оттенок способен преобразить жилье / Фото Freepik

Учитывайте соседние комнаты

Цвет в гостиной должен сочетаться с цветом в коридоре или кухне, если эти комнаты переходят друг в друга. Это создает ощущение целостности.

Не делайте все в одном цвете

Синие стены, синяя плитка и синие шкафы – это слишком, если вы не хотите монохромного интерьера. Лучше комбинировать теплые и холодные тона. Например, синий прекрасно сочетается с персиковыми или бежевыми оттенками.

Оставляйте стены нейтральными, если мебель яркая

Если у вас уже много цветных акцентов в мебели или декоре, лучше выбрать спокойный оттенок краски. Это позволит избежать визуальной перегрузки.

Действительно ли дело только в цвете?

Выбор цвета краски – важная часть создания гармоничного и стильного интерьера. Однако это еще не все, что следует знать о покраске в целом.

Как пишет ELLE Decoration, также стоит учитывать следующие пункты, в поисках своей идеальной краски:

Тестируйте краску на картоне. Вырежьте большие образцы и посмотрите, как цвет ведет себя при разном освещении и в сочетании с мебелью.

Выберите основу краски. Краски на водной основе легко наносить и мыть водой. Они быстро высыхают, эластичные, не желтеют и безопасны для здоровья, однако в то же время – менее яркие и долговечные, могут отслаиваться при увлажнении. Краски на масляной основе тем временем предлагают насыщенный цвет, блеск, высокую прочность, подходят для влажных помещений, но также они выделяют токсичные испарения и сложные в мытье.

Учтите блеск краски. Матовая – скрывает недостатки, имеет глубокий цвет, но труднее чистится. Глянцевая – прочная, сияет, используются лучше всего для дверей, отделки, акцентных стен.

Как сделать покраску идеальной?

Выбрать удачный оттенок и качественную краску – это большой процент успеха при обновлении жилья. Однако это далеко не все хитрости.

Также стоит задуматься о покраске архитектурных элементов, таких как отделка и двери в контрастный цвет, что добавляет индивидуальности и подчеркивает дизайн интерьера.

Или можно рассмотреть современные тренды. К примеру, однотонное окрашивание стен, отделки и потолка является популярным решением, что придает изысканности и дорогого вида помещению.