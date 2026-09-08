Словно с другой планеты: как выглядели овощи и фрукты до того, как человек их изменил

Сегодня мы привыкли видеть на полках магазинов большие сочные помидоры, сладкие бананы без косточек, ярко-оранжевую морковь и огромные арбузы. Но такими эти продукты были далеко не всегда. Тысячи лет назад их дикие предки выглядели настолько необычно, что современный человек мог бы даже не узнать в них знакомые овощи и фрукты.

Люди постепенно отбирали растения с более крупными плодами, более приятным вкусом, меньшим количеством семян и другими желательными свойствами. Так и сформировались культуры, которые мы едим сегодня. Как выглядели популярные фрукты и овощи – расскажет 24 Канал.

Как выглядел банан до селекции?

Один из самых впечатляющих примеров – банан. Дикий банан совсем не похож на привычный желтый фрукт из магазина. Внутри него много больших твердых черных семян, из-за которых такой плод неудобно есть. По данным Королевских ботанических садов Кью, дикий вид Musa acuminata является одним из предков современных культурных бананов.

В процессе одомашнивания люди отбирали растения, которые давали плоды с меньшим количеством семян и большим количеством съедобной мякоти. В результате современные десертные бананы почти не имеют семян. Они фактически размножаются вегетативно, а не обычным способом через семена.

То есть привычный банан из супермаркета – это результат тысячелетий естественного скрещивания, одомашнивания и селекции.



Как выглядел банан до селекции / Фото Pexels

Какой была кукуруза?

Современный початок кукурузы сложно представить маленьким, но его дальний предок – теосинте – выглядит совсем иначе. У этого дикого растения початки значительно меньше, а зерна расположены так, что современному человеку трудно назвать его "кукурузой".

Около 9 тысяч лет назад первые земледельцы в Мексике начали отбирать теосинте с нужными свойствами. Постепенно, из поколения в поколение, менялись:

размер початка,

количество зерен,

другие характеристики растения.

Так маленький дикий предок превратился в ту кукурузу, которую мы сегодня варим, запекаем и добавляем в салаты.



Как раньше выглядела кукуруза / Фото BBC

Какого цвета была морковь?

Еще один сюрприз – обычная морковь. Сегодня мы почти автоматически представляем ее оранжевой, но этот цвет появился значительно позже.

Ранние культурные формы были преимущественно фиолетовыми или желтыми. Оранжевые сорта стали доминировать в Европе уже позже – в частности, после селекции желтых морковок в Нидерландах в XVII веке. А дикий предок моркови вообще имеет маленький, тонкий и жесткий корень, который очень мало напоминает современный овощ.



Морковь была похожа на сорняк / Фото Powo.science.kew

Как выглядели помидоры до селекции?

Сейчас разнообразие помидоров поражает: от маленьких черри до больших мясистых сортов. Но дикий предок современного томата, Solanum pimpinellifolium, дает плоды размером примерно с горошину. Это растение родом с территории современного Перу и Эквадора и до сих пор растет в дикой природе. Именно от него произошли современные томаты.

Люди отбирали растения с более крупными и вкусными плодами, постепенно изменяя размер томата. Современные помидоры в процессе селекции стали значительно крупнее своих диких предков – генетические исследования показывают увеличение размера плодов в сотни раз.



Дикий предок современного томата / Фото BBC

А что было с арбузом?

С арбузом история еще интереснее. Мы привыкли к большому зеленому плоду с красной сладкой мякотью. Но дикие родственники арбуза часто имеют беловатую или иного цвета мякоть и могут быть горькими. Исследователи обнаружили, что 6-тысячелетние семена, найденные в Ливии, принадлежали не современной сладкой арбузу, а его близкому родственнику – эгусе, которую выращивали ради семян.

В то же время генетические исследования указывают на близкое родство современного арбуза с кордофанской дыней из Судана. Древнеегипетские изображения также свидетельствуют о том, что арбузоподобные плоды выращивали и употребляли в пищу тысячи лет назад.

То есть путь от дикого горького плода до сладкого красного арбуза был долгим и вовсе не таким прямолинейным, как может показаться.



Дикие родственники арбуза часто имеют беловатую мякоть / Фото Википедия

Зачем люди вообще выводили новые сорта растений?

Селекция возникла не из-за желания сделать еду более красивой для фотографий. Люди отбирали растения, которые были вкуснее, крупнее, питательнее, проще в выращивании или давали больший урожай. Иногда важны были также устойчивость к болезням и способность дольше храниться.

На протяжении тысячелетий такие изменения накапливались. Если фермер оставлял семена от самого крупного или самого вкусного плода, следующее поколение растений могло унаследовать соответствующие характеристики. Затем процесс повторялся снова и снова. Именно поэтому современные культуры так сильно отличаются от своих диких сородичей.

Интересно, что дикие растения не стали ненужными после появления современных сортов. Наоборот, их гены сегодня чрезвычайно ценны для селекционеров. Дикие родственники могут обладать свойствами, которых не хватает культурным сортам, – например, устойчивостью к болезням, засухе или другим неблагоприятным условиям. Именно поэтому ученые хранят семена диких родственников культурных растений в специальных коллекциях.