Люди поступово відбирали рослини з більшими плодами, приємнішим смаком, меншою кількістю насіння та іншими бажаними властивостями. Так і сформувалися культури, які ми їмо сьогодні. Як виглядали популярні фрукти та овочі – розкаже 24 Канал.

Як виглядав банан до селекції?

Один із найбільш вражаючих прикладів – банан. Дикий банан зовсім не схожий на звичний жовтий фрукт із магазину. Усередині нього багато великих твердих чорних насінин, через які такий плід незручно їсти. За даними Королівських ботанічних садів К'ю, дикий вид Musa acuminata є одним із предків сучасних культурних бананів.

У процесі одомашнення люди відбирали рослини, які давали плоди з меншою кількістю насіння та більшою кількістю їстівної м'якоті. У результаті сучасні десертні банани майже не мають насіння. Вони фактично розмножуються вегетативно, а не звичайним способом через насіння.

Тобто звичний банан із супермаркету – це результат тисячоліть природного схрещування, одомашнення та селекції.



Як виглядав банан до селекції / Фото Pexels

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Якою була кукурудза?

Сучасний качан кукурудзи складно уявити маленьким, але його далекий предок – теосінте – виглядає зовсім інакше. Ця дика рослина має значно менші качани, а зерна розташовані так, що сучасній людині важко назвати її "кукурудзою".

Близько 9 тисяч років тому ранні землероби в Мексиці почали відбирати теосінте з потрібними властивостями. Поступово покоління за поколінням змінювалися:

розмір качана,

кількість зерен,

інші характеристики рослини.

Так маленький дикий предок перетворився на ту кукурудзу, яку ми сьогодні варимо, запікаємо та додаємо до салатів.



Як раніше виглядала кукурудза / Фото BBC

Який колір мала морква?

Ще один сюрприз – звичайна морква. Сьогодні ми майже автоматично уявляємо її помаранчевою, але цей колір з'явився значно пізніше.

Ранні культурні форми були переважно фіолетовими або жовтими. Помаранчеві сорти стали домінувати в Європі вже пізніше – зокрема після селекції жовтих морквин у Нідерландах у XVII столітті. А дикий предок моркви взагалі має маленький, тонкий і жорсткий корінь, який дуже мало нагадує сучасний овоч.



Морква була схожа на бур'ян / Фото Powo.science.kew

Як вигладали помідори до селекції?

Наразі різноманіття помідорів вражає: від маленьких чері до великих м'ясистих сортів. Але дикий предок сучасного томата, Solanum pimpinellifolium, дає плоди приблизно розміром із горошину. Ця рослина походить із територій сучасного Перу та Еквадору і досі росте в дикій природі. Саме від неї походять сучасні томати.

Люди відбирали рослини з більшими та смачнішими плодами, поступово змінюючи розмір томата. Сучасні помідори в процесі селекції стали значно більшими за своїх диких предків – генетичні дослідження показують збільшення розміру плодів у сотні разів.



Дикий предок сучасного томата / Фото BBC

А що було з кавуном?

З кавуном історія ще цікавіша. Ми звикли до великого зеленого плода з червоною солодкою м'якоттю. Але дикі родичі кавуна часто мають білувату або іншу за кольором м'якоть і можуть бути гіркими. Дослідники виявили, що 6-тисячолітні насінини, знайдені в Лівії, належали не сучасному солодкому кавуну, а його близькому родичу – егусі, який вирощували заради насіння.

Водночас генетичні дослідження вказують на близьку спорідненість сучасного кавуна з кордофанською динею з Судану. Стародавні єгипетські зображення також свідчать, що кавуноподібні плоди вирощували та їли тисячі років тому.

Тобто шлях від дикого гіркого плода до солодкого червоного кавуна був довгим і зовсім не таким прямолінійним, як може здатися.



Дикі родичі кавуна часто мають білувату м'якоть / Фото Вікіпедія

Навіщо люди взагалі змінювали рослини?

Селекція виникла не через бажання зробити їжу красивішою для фотографій. Люди відбирали рослини, які були смачнішими, більшими, поживнішими, простішими у вирощуванні або давали більше врожаю. Іноді важливими були також стійкість до хвороб і здатність зберігатися довше.

Протягом тисячоліть такі зміни накопичувалися. Якщо фермер залишав насіння від найбільшого або найсмачнішого плода, наступне покоління рослин могло успадкувати відповідні характеристики. Потім процес повторювався знову і знову. Саме тому сучасні культури так сильно відрізняються від своїх диких родичів.

Цікаво, що дикі рослини не стали непотрібними після появи сучасних сортів. Навпаки, їхні гени сьогодні надзвичайно цінні для селекціонерів. Дикі родичі можуть мати властивості, яких бракує культурним сортам, – наприклад, стійкість до хвороб, посухи або інших несприятливих умов. Саме тому вчені зберігають насіння диких родичів культурних рослин у спеціальних колекціях.